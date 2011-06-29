۸ تیر ۱۳۹۰، ۱۸:۰۹

اعتراضات ادامه دارد؛

اعتراض مجدد رییس جمهوری اندونزی به سفیر عربستان

کوالالامپور – دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: رئیس جمهور اندونزی در دیدار با سفیر عربستان سعودی در جاکارتا که در کاخ ریاست جمهوری اندونزی انجام شد، بار دیگر مراتب اعتراض دولت و مردم کشورش را به اطلاع او رساند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه جاکارتا پست چاپ اندونزی، هدف از برگزاری این دیدار که همزمان با افزایش اعتراضات عمومی در اندونزی نسبت به اعدام خدمتکار زن اندونزیایی در عربستان انجام شد تا پیش از این دیدار اعلام نشده بود.

"عبدالرحمان محمد امین الخیاط" سفیر عربستان سعودی در اندونزی پیش از این با دروغگو خواندن “مارتی ناتالگاوا" وزیر امور خارجه اندونزی وی را متهم کرده بود که خبر عذرخواهی عربستان سعودی در مورد اعدام خدمت کار زن اندونزیایی را به دروغ انتشار داده است.
 
 
"سوسیلو بامبانگ یودهویونو" رییس جمهوری اندونزی پنجشنبه هفته گذشته در نامه ای به "ملک عبدالله شاه" عربستان گردن زدن این خدمتکار اندونزیایی را ظالمانه دانست و با اعتراض به روند اجرای حکم او در دستگاه قضایی عربستان سعودی این اقدام را به دور از ارزش های انسانی و مغایر با قوانین بین المللی دانست.
 
رویاتی خدمتکار زن اندونزیایی که به اتهام قتل همسر کارفرمای عربستانی خود بازداشت شد و بدون اطلاع مقامات اندونزی حکم اعدام وی اجرا و به وسیله شمشیر گردن زده شد.
