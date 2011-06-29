اجرای آثار توسط ارکسترهای ایرانی بهتر است

فردین خلعتبری آهنگساز و عضو شورای ارکستر موسیقی ملی که پیش از این اعلام کرده بود که ارکستر آماده اجرا و ضبط آثار آهنگسازان ایرانی را دارد در خصوص چگونگی اجرایی کردن این طرح به خبرنگار مهر، گفت : بسیاری از آهنگسازان ایرانی در شیوه نگارش قطعات خود از سازهای موسیقی کلاسیک بیشترین بهره را می برند این درحالی است که ساختار ارکستر موسیقی ملی بر پایه استفاده از سازهای موسیقی ایرانی بنا گذاشته شده است از همین رو آثاری که با نگاه به موسیقی ایرانی ساخته می شود در اولویت است و آهنگسازانی که آثاری برمبنای سازهای موسیقی کلاسیک نوشته اند می توانند با ایجاد تغییرات لازم قطعه خود برای اجرا در ارکسترملی را مناسب کنند.

وی در ادامه با اشاره به اجرای آثار آهنگسازان ایرانی توسط ارکسترهای خارجی گفت : مسئله اجرای آثار با ارکسترهای غیر ایرانی از دو وجه قابل بررسی است به این معنا که دربرخی موارد یکی از ارکسترهای خارج از ایران بدون سفارش ، به مناسبتی خاص اثری از آهنگسازان ایرانی را اجرا می کند که اگر این اتفاق رخ دهد مایه خوشحالی و افتخار است؛ این رویداد درخصوص اجرای آثار استاد پژمان توسط ارکسترهای غیر ایرانی افتاده است؛ اما یک زمانی است که آهنگساز اثر خود را برای دست یافن به کیفیت مطلوب و یا به دلیل نبود برخی از سازها درارکسترهای ایرانی در خارج از ایران ضبط می کند که این مسئله در حوزه ساخت موسیقی فیلم بسیار رخ می دهد.

این آهنگساز در پاسخ به این سئوال که چگونه می توان این امکان اجرای آثار توسط ارکستر موسیقی ملی را در اختیار آهنگسازان قرار داد گفت : درحال حاضر در حال بررسی هستیم که چگونه می توان این امکان را خارج از برنامه های ارکستر در اختیارآهنگسازان گذاشت البته در این میان بحث هزینه هم بسیار مهم است چرا که متاسفانه و یا خوشبختانه هزینه ضبط و اجرای آثار در خارج از کشور کمتر از ضبط اثر در ایران است.

وی در پایان افزود : با این اوصاف به نظر می رسد که ضبط آثار آهنگسازان توسط ارکستر موسیقی ملی هم به نفع ارکستر و هم به نفع آهنگساز است چراکه با اتخاذ چنین روشی هم سطح توانایی نوازنده های ارکستر ارتقا می یابد و هم اثر خوش رنگ و آب تر از آب در می آید؛ به عنوان مثال قطعه نی نوای استاد علیزاده یکی از قطعاتی بود که توسط ارکستراوکراین اجرا شد و پس از آن ارکستر موسیقی ملی هم آن را اجرا کرد اما به جرات می گویم که اجرای ارکستر موسیقی ملی خوش لهجه تر از اجرای ارکستر اوکراین بود.