زورخانه های یزد به 60 مرکز می رسد/ فعالیت 2300 باستانی کار در یزد

محمدحسین ارزانش در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پیشینه غنی 150ساله این ورزش ملی - مذهبی اظهار داشت: طی سه سال گذشته 28 زورخانه در استان یزد تاسیس شده و بودجه قابل توجهی از سوی مقام معظم رهبری به این ورزش اختصاص داده شد که همه این بودجه صرف ساخت زورخانه ها و خرید لوازم برای تجهیز آنها شده است.

وی با بیان اینکه ورزش باستانی شرایط سنی ندارد، عنوان کرد: این رشته محدودیت سنی ندارد و ورزشکاران از شش تا80 ساله در این رشته در کنار هم فعالیت می کنند.

ارزانش بیان داشت: رشته باستانی در همه شهرستانهای استان یزد فعالیت گسترده ای دارد و در حال حاضر دو هزار و 300 نفر در این ورزش به صورت رتبه بندی شده فعال هستند.

148 مرشد در استان یزد مشغول فعالیت هستند

وی یادآور شد: 148 مرشد رتبه بندی شده نیز در یزد فعال هستند و حجتی و سلیمانی از جمله مرشدان برتر کشوری هستند که در زورخانه های یزد به کار آموزش می پردازند.

ارزانش در مورد جایگاه این رشته در استان یزد گفت: در حال حاضر با توجه به موفقیتهای این رشته در استان، مقام اول هیئت های ورزشی را کسب کرده ایم و این هیئت جزو سه هیئت برتر در کشور است.

وی عنوان کرد: به دلیل کسب موفقیت های چشمگیر باستانی کاران در یزد، یزد نخستین استانی است که به صورت مستقل کلاسهای مربیگری درجه 3 و کلاس داوری را برگزار کرد و امسال نیز محمد جعفرپور از مربیان یزد برای مربیگری تیم نپال عازم این کشور خواهد شد.

درخشش باستانی کاران یزد در میادین مختلف ورزشی

ارزانش یادآور شد: سال گذشته یزد میزبانی جشنواره مرشدان برتر ایران زمین را با کمک اداره ارشاد اسلامی به عهده داشته است که نتیجه آن علاقمندی قشر وسیعی از خردسالان به مرشدی بوده است.

ارزانش همچنین با اشاره به موفقیتهای باستانی کاران استان یزد بیان داشت: در رقابتهای کشوری سال گذشته تیم یزد در رده سنی نونهالان مقام دوم، جوانان مقام سوم، خردسالان مقام سوم و نوجوانان مقام چهارم را کسب کرده اند.

وی گفت: در حال حاضر مشغول آماده سازی تیم منتخب استان برای شرکت در مسابقات کشوری هستیم.

ارزانش یادآور شد: این مسابقات امسال از 22 تیرماه تا چهارم مردادماه در استان اصفهان برگزار می شود.