رييس فدراسيون پزشكي، ورزشي خواستارحمايت سازمان تربيت بدني از پزشكان داخلي ورزش كشور شد

به گزارش خبرگزاري " مهر" بدنبال استخدام پزشكان و فيزيوتراپهاي خارجي دربرخي ازباشگاهها وفدراسيونهاي ورزشي با عقد قراردادهاي سنگين، رييس فدراسيون پزشكي، ورزشي با ارسال نامه اي خطاب به مهندس محسن مهرعليزاده معاون رييس جمهورورييس سازمان تربيت بدني از پزشكان ورزشي كشورمان حمايت كرد.

درقسمتي ازمتن اين نامه آمده است: " با توجه به تعدد پزشكان متخصص ومجرب دركشوروحضورفعال درمجامع مختلف ورزشي ولزوم حمايت گسترده ازآنان وبا توجه به فعاليت پزشكان وپيراپزشكان وفيزيوتراپهاي خارجي كه قاعدتا با عقد قراردادهاي سنگين بوده واين مهم ازاعتبارات ورزش هزينه مي گردد."

خواهشمند است ضمن ممانعت ازحضورپزشكان خارجي درعرصه ورزش كشوربسترفعاليت متخصصين غيوروتلاشگرايراني را درجامعه بيش ازپيش فراهم آوريد.