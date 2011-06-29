ناگفته ها به روایت تصویر؛ از موجود فضایی تا زباله های خوراکی!

تصویر اول مربوط تولد نوزادی ناقص الخلقه در مصر است. این جنین که در اثر یک اختلال کروموزومی به شکل موجودات فضایی در فیلمهای هالیوودی درآمده بود شگفتی پزشکان مصری را برانگیخت.

این جنین یکشنبه گذشته (26 ژوئن) از زنی 22 ساله که با پسرعموی 24 ساله اش ازدواج کرده بود، متولد شد. دکتر "سید الاخرس"شکل گیری این جنین را در اثر ازدواج فامیلی و عدم انجام آزمایشهای قبل از ازدواج دانست. وی احتمال وقوع این نوع اختلالی را یک در میلیون اعلام کرد.

در این تصویر لوگوی جدید سازمان همکاری اسلامی (سازمان کنفرانس اسلامی) رونمایی شده است.

سازمان همکاری اسلامی که قبلا سازمان کنفرانس اسلامی نام داشت در نشست اخیر خود در قزاقستان لوگو و نام خود را تغییر داد.

در تصویر زیر گوشه ای از ناآرامیهای میدان التحریر قاهره دیده می شود.

مردم مصر شب گذشته در اعتراض به عدم محاکمه جدی همدستان رژیم مبارک دست به تظاهرات زدند که در جریان درگیری با نیروهای امنیتی حداقل 40 نفر زخمی شدند.

در این تصویر "لوئیس اوکامبو" رئیس دادگاه بین المللی جنایی در زمان قرائت آخرین حکم این دادگاه دیده می شود.

دادگاه بین المللی جنایی اخیرا در حکمی برای معمر قذافی، "سیف الاسلام" پسرش و "عبدالله سنوسی" وزیر اطلاعات رژیم وی حکم بازداشت صادر کرد.

در تصویر زیر گوشه ای از اوضاع اسفناک اقتصادی عراق به تصویر کشیده شده است.

بنابر گزارش منابع آگاه اقشار ضعیف مردم عراق در این روزها به علت ناتوانی اقتصادی در میان زباله ها قوت روزانه خود را می جویند.

دو تصویر آخر مربوط به حضور آوارگان سوری در پناهگاههای صلیب سرخ ترکیه است.

البته در تصویر نخست یکی از نوجوانان سوری حالتی بسیار خشمگین به خود گرفته، گویی از شرایط راضی نیست. اما در تصویر دوم دو نوجوان سوری شاد و خندان به نظر می رسند.

ناآرامیهای سوریه این روزها موجبات آوارگی تعداد زیادی از مردم مناطق مرزی این کشور را به وجود آورده که ترجیح می دهند به کشور همسایه پناه ببرند.