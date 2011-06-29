حماس به آشتی ملی فلسطین نگاه راهبردی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، "محمود الزهار" گفت: حماس به آشتی ملی فلسطین به عنوان یک تلاش راهبردی می نگرد و هدف از آشتی ملی حل موقتی مشکلات نیست.
وی افزود: همه بندهای توافقنامه آشتی ملی قاهره باید هر چه سریع تر اجرایی شود و طرح ها درباره فلسطین نباید به مناطق غزه، کرانه باختری یا قدس به طور جداگانه نگریسته شود.
الزهار تاکید کرد: شخصی که می خواهد نخست دولت وحدت ملی فلسطین شود باید مورد توافق همه گروههای فلسطینی باشد و حماس با تصاحب این سمت از سوی "سلام فیاض" مخالف است و در این باره توجیهات خود را دارد.
وی تصریح کرد: مردم فلسطین آنقدر عاجز نشده اند که نتوانند شخصیتهای جدید را برای پست نخست وزیری انتخاب کنند. شخصی که برای این سمت در نظر گرفته می شود باید صلاحیت و توانایی لازم را داشته باشد.
الزهار با اشاره به تلاشهای حماس در زمینه موفقیت امضای طرح آشتی ملی افزود: توافق صورت گرفته حاصل رایزنی های گسترده ما با مقامات مصری و دیگر کشورهای عربی بود. در واقع این تلاشها بود که منجر به امضای طرح آشتی ملی شد.
شایان ذکر است که قرار بود اخیرا دیداری میان رهبران فتح و حماس برای انتخاب نخست وزیر دولت وحدت ملی فلسطین برگزار شود که به علت اصرار ابومازن رئیس تشکیلات خود گردان بر نخست وزیری سلام فیاض این امر به تعویق افتاد.
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