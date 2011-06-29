۸ تیر ۱۳۹۰، ۱۴:۵۱

شورای اسلامی شهرکرد با استعفا شهردار موافقت کرد

شهرکرد - خبرگزاری مهر: شورای اسلامی شهرکرد با استعفا شهردار شهرکرد موافقت کرد و نورالله غلامیان دهکردی به عنوان سرپرست شهرداری انتخاب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، اردشیر نوریان شهردار شهرکرد به منظور شرکت در عرصه انتخابات مجلس نهم از سمت خود استعفا داد.

بر همین اساس اعضای شورای اسلامی شهر شهرکرد در جلسه ای ضمن تقدیر و تشکر از زحمات نوریان شهردار شهرکرد و پس از بررسیهای لازم با استعفای وی موافقت کردند. 

 نورالله غلامیان دهکردی معاونت خدمات شهری این شهرداری از سوی شورای اسلامی شهر به عنوان سرپرست شهرداری شهرکرد منصوب شد.

نوریان، شهردار سابق شهرکرد که در سال 88 با رأی قاطع اکثریت اعضای شورای اسلامی شهرکرد به این سمت انتخاب شده بود توانست در 18 ماه گذشته تغییرات اساسی در برنامه ریزی های شهری و ایفای مطالبات مردمی در این شهر به عمل آورد.

 
