استعفا نکرده ‌ام/ کاندیدای انتخابات مجلس نیستم

مرتضی طلایی عضو شورای شهر تهران در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص خبر منتشر شده در رسانه ها مبنی بر استعفای وی از شورای شهر تهران اظهار داشت: من با رای مردم شریف و ولایتمدار تهران به عنوان عضو شورای شهر تهران انتخاب شده ام و تا زمانی که در این سنگر باشم به خدمت ادامه می دهم و به هیچ وجه قصد استعفا از شورای شهر و شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی را ندارم.

گفتنی است صبح امروز یکی از روزنامه های کشور خبری مبنی بر استعفای مرتضی طلائی و برخی از مدیران شهرداری تهران برای حضور در انتخابات مجلس منتشر کرده است.