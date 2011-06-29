ستاد حجاب و عفاف در کرمان تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی عرب پور شامگاه سه شنبه در شورای فرهنگ عمومی کرمان گفت: ستاد حجاب و عفاف با مشارکت همه نهادهای مربوطه در کرمان تشکیل می شود.

حجت الاسلام عرب پور اظهار داشت: باید مطالعات و پژوهش هایی را که در زمینه فرهنگ جهاد اقتصادی انجام گرفته است جمع آوری و مورد استفاده قرار دهیم.

وی افزود: باید انتقادات و پیشنهادات علمی و نظری اعضاء شورا را پس از بررسی جمع آوری کرد و برای اجرا در اختیار دستگاه ها قرار داد.

این مسئول با تاکید بر اینکه مصوبات شورای فرهنگ عمومی برای دستگاه های اجرایی لازم الاجراست تصریح کرد: باید همه دستگاه ها و نهادهای اجرایی تلاش کنند تا با پیاده کردن این مصوبات به نتایج مطلوبی دست یابند.

امام جمعه موقت کرمان با اشاره به روز حجاب و عفاف در 21 تیر ماه گفت: باید برای برگزاری هر چه بهتر برنامه های این روز یک ستاد ویژه حجاب و عفاف تشکیل شود.

وی با تاکید بر ایجاد برنامه های مبتکرانه و خلاقانه ویژه این روز بیان کرد: با توجه به اینکه پدیده حجاب به معضلی بزرگ در جامعه تبدیل شده است باید تلاش شود تا زیبایی های حجاب و عفاف را به جوانان بشناسانیم.

وی با اشاره به سال جهاد داقتصادی ابراز داشت: در بحث جهاد اقتصادی نباید به کارهای سطحی و ویترینی بسنده کرد بلکه با انجام کارهای مبتکرانه و نو در این راستا گام برداریم.

حجت الاسلام عرب پور با بیان اینکه قانون بسیار خوبی در بحث حجاب و عفاف تدوین شده است یادآور شد: برای اجرایی کردن چنین قانونی باید وظایف مردم و دستگاه های اجرایی اطلاع رسانی شود.

وی با تاکید بر تعیین متولی برای پیاده کردن قانون حجاب و عفاف اذعان کرد: باید بخش های اساسی این قانون را با همکاری همه دستگاه ها به بهترین وجه پیاده کنیم.

حجت الاسلام عرب پور گفت: باید یک نظارت قوی برای عملکرد دستگاه ها در امر حجاب و عفاف وجود داشته باشد و در این راستا از دستگاه های فعال تقدیر و نهادهایی که کوتاهی کرده اند توبیخ شوند.