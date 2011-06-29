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۸ تیر ۱۳۹۰، ۱۴:۴۷

حجت الاسلام محمدی اعلام کرد:

شرکت حافظان و قاریان بیش از 60 کشور جهان در مسابقات قرآن ایران

شرکت حافظان و قاریان بیش از 60 کشور جهان در مسابقات قرآن ایران

سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه از برگزاری بیست و هشتمین دوره مسابقات بین المللی قرآن ایران با حضور مسئولان کشوری و لشکری در آستانه عید مبعث پیامبر(ص)در سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی خبر داد و گفت: امسال نخبگان و برترینهای قرآنی در رشته های قرائت و حفظ از 60 کشور جهان جهت حضور در این مسابقات به ایران اعزام شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه، با اشاره به برگزاری بیست و هشتمین دوره از مسابقات بین المللی قرآن کریم ایران گفت: این مسابقات بعنوان بزرگترین رویداد قرآنی جهان اسلام از شأن و جایگاه والایی در ایران و جهان اسلام برخوردار است و دستاوردهای ارزشمندی را در ترویج و توسعه فرهنگ گرانسنگ قرآن کریم ، وحدت امت اسلامی و شکوفایی استعدادها به دنبال داشته است.

رئیس ستاد عالی مسابقات قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران با اشاره به اینکه این مسابقات در 3 رشته قرائت، حفظ و مقاله نویسی قرآن برگزار می شود از استقبال و رشد کیفی و کمی مسابقات امسال خبر داد .
 
حجت الاسلام محمدی افزود: امسال نخبگان و برترین های قرآنی در رشته های قرائت و حفظ از 60 کشور جهان جهت حضور در این مسابقات به ایران اعزام شده اند.
 
نماینده ولی فقیه در سازمان اوقاف افزود: همچنین در بخش مقاله نویسی قرآنی، دبیرخانه علمی این مسابقات بیش از 520 مقاله پژوهشی ، علمی و قرآنی را در 4 محور از ایران و بیش از 9 کشور جهان مورد ارزیابی قرار داد که از برگزیدگان آن طی مراسمی در روز 12 تیرماه تجلیل می شوند.
کد مطلب 1347662

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