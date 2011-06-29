کاتاروها نخستین مدال جهانی ورزش قم در سال 90 را کسب کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، رسول منعم شامگاه سه‌شنبه در آیین تجلیل از دو کاتاروی قمی که موفق به کسب مقام نایب قهرمانی رقابت‌های کاتا جودوی قهرمانی جهان، اظهار داشت: این موفقیت و درخشش سایر ورزشکاران در میادین مختلف ورزشی، بیانگر رشد و پیشرفت ورزش استان قم است.



وی با بیان اینکه کاتاروهای قمی نخستین مدال جهانی ورزش قم در سال جهاد اقتصادی را کسب کردند، بیان داشت: موفقیت ورزشکاران و تیم‌های مختلف ورزشی در مسابقات وظیفه مسئولان ورزش را در مقابل آنها سنگین‌تر می‌کند.



منعم ادامه داد: جودوی استان قم سال‌ها پیش از این شایستگی و ظرفیت کسب چنین افتخار ارزشمندی را داشت، اما از اینکه سرانجام تلاش‌های بسیار زیاد با درخشش در مسابقات جهانی و کسب عنوان نایب قهرمانی در کشور آلمان نتیجه داد، بسیار خرسندیم.



معاون توسعه امور ورزش اداره کل تربیت بدنی استان قم تصریح کرد: اداره کل تربیـت‌بدنی متولی ورزش است و بر خود وظیفه می‌داند رشادت‌ها، تحمل سختی‌ها و تلاش فراوانی را که ورزشکاران رشته‌های مختلف برای کسب عنوان متحمل می‌شوند را ارج نهد.



وی در ادامه با اشاره به وضعیت ورزش قم، اظهار داشت: یکی از مشکلات فعلی ورزش قم این است که از وجود و حمایت حامیان مالی محروم است و از این نظر بسیاری از تیم‌های ورزشی استان قم با مشکل روبه‌رو هستند، اما در دو سه سال اخیر با جدیت پیگیر مشکلات تیم‌های ورزشی استان بوده‌ایم و به همین خاطر در حال حاضر بیش از 60 تیم در لیگ‌های باشگاه‌های کشور داریم.



منعم از تلاش، حمایت، اهتمام و نیز حمایت‌های استانداری از ورزش تقدیر کرد و بیان داشت: قطعا اگر این حمایت‌ها از تیم‌ها و ورزشکاران رشته‌های مختلف ورزشی استان قم وجود داشته باشد، باعث دلگرمی جامعه ورزشی می‌شود.



معاون توسعه امور ورزش اداره کل تربیت بدنی استان قم افزود: ظرفیت ورزش قم آنقدر بالا است که در حال حاضر بسیاری از ورزشکاران رشته‌های مختلف ورزشی از قم در تیم‌های استان‌های دیگر مشغول به فعالیت هستند و اگر ورزش از حامیان مالی خوبی برخوردار شود، می‌توان از این توانمندی برای تیم‌های ورزشی استان قم بهره برد.



وی با تاکید بر اینکه گام‌های مثبتی در راستای تقویت تیم‌ها و حمایت از ورزشکاران استان قم برداشته شده است و با جدیت پیگیری می‌شود، افزود: خوشبختانه از این بابت رشد و پیشرفت در ورزش قم خوب بوده و این امر مسئولیت متولیان ورزش در اداره کل تربیت‌‌بدنی استان قم را دو چندان می‌کند.



بر اساس این گزارش، به منظور تجلیل از محمدحسن سالاری و محمدرضا صحرایی کاتاروهای قمی که در مسابقات کاتا جودو سومین دوره قهرمانی جهان در کشور آلمان موفق به کسب مقام نایب قهرمانی شدند، عباس جهان‌بینی و رسول منعم مدیر کل و معاون توسعه امور ورزش اداره کل تربیت بدنی استان قم در منزل این دو قهرمان حضور یافتند.

