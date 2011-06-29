به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی راشدی ظهر چهارشنبه در حاشیه بازدید از مناطق سیل زده کلاردشت افزود: سیل کلاردشت و وضوع آن در این منطقه بی سابقه بوده و خسارات زیادی را نیز هم بر منازل و اماکن شخصی و هم بر امور زیربنایی وارد کرد.

وی ادامه داد: مسئولان ادارات مربوطه در بازگشایی راه، اتصال آب شرب و اتصال برق در منازل صادقانه خدمت کردند و الحمداله مردم منطقه نیز از مسئولیت رضایت کامل را داشتند.

راشدی افزود: سیل خروشان و تندی بود اما نباید فراموش کنیم که تجاوز به حریم رودخانه موجب بالا رفتن خسارت ها شده است.

امام جمعه چالوس تاکید کرد: امروز در مناطق سیل زده دیدیم خانواده ای کارت عروسی فرزندش را پخش کرده بود و جتی جهیزیه آن در این سیل دچار خسارت شد که نیاز است مسئولین در این مورد مساعدت کنند.

راشدی تصریح کرد: تا کنون بر اساس آماری که از خسارت وارده به نماد ملی از جمله راه، برق، آب وارد شد بالای 50 میلیارد تومان پیش بینی شد و این درصورتی است که هنوز منازل شخصی مورد بررسی قرار نگرفتند.

امام جمعه چالوس گفت: نیاز است دولت هر چه سریعتر اعتباری را برای جبران خسارت سیل در کلاردشت اختصاص دهد.