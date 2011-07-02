اخبار کوتاه ورزشی از یزد

به گزارش خبرنگار مهر، تیمهای اصفهان و یزد با کسب عناوین اول و دوم در مسابقات بسکتبال بانوان منطقه پنج کشور به مرحله بعد صعود کردند.

در مسابقات بسکتبال بانوان منطقه پنج کشور که به میربانی یزد برگزار شد، دو تیم اصفهان و یزد با کسب عناوین اول و دوم به مرحله دوم صعود کردند.

تیمهای اول و دوم گروه هر منطقه در مسابقات مرحله بعد این رقابتها حضور پیدا خواهند کرد.

زمان، مکان و چگونگی برگزاری مرحله بعد مسابقات بسکتبال بانوان کشور اعلام نشده است.

در آخرین دیدار این رقابتها دو تیم کرمان و چهارمحال و بختیاری به مصاف هم رفتند که در پایان تیم چهارمحال و بختیاری با نتیجه 32 بر 13 از سد تیم کرمان گذشت.

اعزام شمشیربازان یزدی به مسابقات آسیایی کره جنوبی

مسابقات انتخابی تیمهای ملی شمشیربازی سه اسلحه آقایان و اسلحه اپه بانوان برگزار و نفرات اعزامی به رقابتهای آسیایی کره جنوبی مشخص شدند.

وحیده نادعلی بانوی شمشیربازی یزدی در اسلحه اپه به همراه تیم ملی بانوان به این مسابقات اعزام می شود.

در اسلحه سابر محمد فتوحی و در اسلحه فلوره حمید نجفی و وحید ذوالفقاری شمشیربازان یزدی به همراه تیم ملی به مسابقات آسیایی کره جنوبی اعزام می شوند.

نجمه سازنجیان، لیلا دهقان و شیما السادات میرایی دیگر شمشیربازان ملی پوش یزدی در اسلحه سابر هستند که تیم ملی شمشیربازی بانوان در اسلحه سابر به مسابقات آسیایی کره جنوبی اعزام نخواهد شد.

رقابتهای آسیایی کره جنوبی از 17 تیرماه آغاز و تا 24 تیرماه به صورت تیمی و انفرادی در دو بخش بانوان و آقایان برگزار خواهد شد.

برگزاری مراسم تجلیل از قهرمانان و مدال آوران هیئت پهلوانی و زورخانه ای استان

مراسم تجلیل از قهرمانان و مدال آوران هیئت پهلوانی و زورخانه ای استان در دفتر هیئت برگزار شد.

در این مراسم که کمانه مدیرکل تربیت بدنی استان، امیرخانی رئیس تربیت بدنی شهرستان یزد و ارزانش مشاور ورزشی استاندار و رئیس هیئت پهلوانی و زورخانه ای استان حضور داشتند از قهرمانان و مدال آوران هیئت پهلوانی و زورخانه ای استان تجلیل شد.

تیم خردسالان و جوانان استان با کسب مقام سوم کشوری، حسین زاده نایب قهرمان کشور در رشته مرشدی، کوهکن مقام دوم کشوری در رشته مرشدی رده سنی جوانان، در این مراسم مورد تجلیل و قدردانی قرار گرفتند.

مدیرکل تربیت بدنی استان در این مراسم با اشاره به بین المللی بودن این رشته ورزشی گفت: رشته پهلوانی و زورخانه ای یکی از رشته های پراهمیت از لحاظ قهرمانی است به طوری که 35 کشور در حال حاضر در این رشته فعالیت دارند.

سید غلامرضا کمانه تاکید کرد: با برنامه ریزی منظم و دقیق و با وجود زیر ساختهای خوب موجود، قهرمان پروری در این رشته را افزایش دهیم.