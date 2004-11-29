"تيت" بخشش ساعتچي را رد كرد



يكي از آثار موجود در مجموعه ساعتچي ( مجموعه دار مهم ايراني الاصل )

به گزارش خبرنگار تجسمي مهر ، چارلز ساعتچي مهمترين نگارخانه دار و مجموعه داراروپاي غربي كه ايراني الاصل نيزهست، اعلام كرد، قصد بخشش مجموعه 200ميليون پوندي آثار هنري خود به موزه تيت لندن را داشته است اما اين پيشنهاد از سوي مقامات موزه مذكور رد شده است .

به گزارش مهر، ساعتچي قصد داشته است تا مجموعه خود را درفضاي بلااستفاده مخزن نفت موجود در محوطه اين موزه را به شكل عمومي ارائه كند. مقامات اين موزه درابتدا عنوان كردند كه تغيير كاربري اين محل، هزينه اي معادل 10 ميليون دلار در بر دارد، اما سر انجام اعلام كردند كه در صورت انجام اين تغييرات از مكان فوق براي برپايي نمايشگاه هاي آتي خود استفاده خواهند كرد .

موزه "تيت" درمورد پيشنهاد ساعتچي بر سر حق مالكيت آثار اختلاف دارد. درواقع مقامات اين موزه مدعي اند ساعتچي مالكيت آثار موجود درمجموعه خود را به اين موزه واگذار نمي كند و به اين ترتيب در واقع تنها مكان نگارخانه اش به موزه "تيت" منتقل مي شود .

گفتني است ساعتچي يكي ازتاثير گذاران عرصه اقتصادي هنر دراروپاست و تا كنون هنرمندان مهم بيشماري به واسطه دقت نظروتيز بيني وي به شهرت رسيده و درجهان هنر معرفي شده اند .

