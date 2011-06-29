ایران رتبه نخست اعزام عمره مفرده را به خود اختصاص داد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی لیالی به همراه هیئت بلند پایه ای که به عربستان سفر کرده بود، در ادامه برنامه های کاری خود به دیدار مسئول بعثه مقام معظم رهبری در مدینه منوره رفت و با اعضای بعثه در هتل بدرالمحمدیه تشکیل جلسه داد.

رئیس سازمان حج و زیارت گفت: ما همیشه ماموریت سازمان را در این تعریف کرده ایم که سازمان مکلف است همه امکانات و شرایط ها را فراهم کند تا بعثه مقام معظم رهبری مدار این امکانات فراهم شده را با شتاب غیر انتظار حرکت دهد تا به اهداف عالیه که مقام معظم رهبری در حوزه حج مدنظر دارند جامعه عمل بپوشاند.

وی افزود: کارنامه حج در سال جاری بسیار موفقیت آمیز بوده است، در حالی که مسائل پیش روی ما نسبت به سال گذشته نه تنها کاهش نیافته بود، بلکه مشکلات دو چندان از سالهای پیش بود اما نتیجه مطلوب و بهتر بود این معادله مثبت نشان می دهد که کار در شرایط سخت، اگر با اتحاد، همدلی باشد نتیجه مطلوبی واهد داشت.

لیالی اظهار کرد: ما امسال در عمره مفرده سختیهای زیادی را تحمل کردیم که سازمان و حج زیارت تاکنون هرگز تحمل این سختیها را نداشت ما در حوزه شروع عملیات عمره با همه تلاشهای صورت گرفته، برنامه ریزی کردیم که اعزام ها از 17 بهمن ماه آغاز شود اما با تاخیر هفده روزه از سوم اسفند ماه آغاز شد، این تاخیر نزدیک به سی هزار زائر عادی و پنج هزار زائر دانشجو را از پرواز محروم کرد.

وی گفت: حج امسال از نادر سالهای بود که عوامل ما همزمان با ورود زائران وارد مدینه منوره شدند؛ اما عنایت الهی و توجهات حضرت ولیعصر باعث شد بر همه مشکلات غلبه کنیم.

رئیس سازمان حج و زیارت افزود: نخستین بار است که 800 هزار عمره گزار را به سرزمین وحی اعزام می کنیم و برای جمهوری اسلامی ایران این آمار بی نظیر است و تاکنون چنین سابقه ای وجود نداشته است.

وی تصریح کرد: براساس اظهارات مسئولان عربستان، ایران رتبه نخست اعزام زائران عمره را از میان 52 کشور اسلامی به خود اختصاص داده است.

لیالی افزود: این موفقیت دستاورد کم نظیری است که بدست آوردیم و با وجود بحران های منطقه برگزاری عمره با چنین شرایطی شبیه یک معجره است.