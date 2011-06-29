هفته فرهنگی ایلام در تهران آغاز بکار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با هفته پایداری ایلام با هدف بزرگداشت سالروز‌ آزادسازی مهران، نماد موقت تندیس نماد پایداری در فرهنگسرای پایداری تهران رونمایی می‌شود.



دبیر ستاد برگزاری هفته پایداری ایلام درباره زمان برگزاری جشنواره هفته پایداری در فرهنگسرای پایداری گفت: این جشنواره از 7 تا 12 تیر‌ماه با پیام "ایلام، مهد پایداری- مهران، اقتدار دیروز و افتخار امروز" در تهران با همکاری شهرداری منطقه سه برگزار می‌‌شود.



مسعود اسکندری افزود: این جشنواره با هدف بزرگداشت سالروز آزادسازی مهران در عملیات کربلای یک در سال 65 به مدت شش روز از ساعت 10 الی 13 و 16 الی 21 در فرهنگسرای پایداری میزبان علاقمندان خواهد بود.



وی افزود: در حاشیه این جشنواره نمایشگاه صنایع‌دستی و هنرهای سنتی ایلام، معرفی جاذبه‌های گردشگری، طبیعی و توانمندی های این استان، آداب و رسوم و فولکلور این مکان مقدس نیز برپا می‌شود.



دبیر ستاد برگزاری هفته پایداری ایلام در ادامه ضمن قدردانی از شهرداری تهران به ویژه منطقه سه برای همدلی و همکاری در اجرای برنامه‌های این هفته، عنوان کرد: نماد پایداری در روز دوازدهم تیرماه توسط "چمران" رئیس شورای اسلامی شهر تهران پرده‌برداری می‌شود.



این مسئول با اشاره به حضور 10 گروه هنری شامل موسیقی محلی، نمایش، طنز، شعر، نقاشی، خطاطی و صنایع‌دستی، گفت: همچنین در حاشیه این مراسم 24 غرفه از محصولات فرهنگی و هنری استان به شهروندان ارائه خواهد شد.

