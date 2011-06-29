به گزارش خبرگزاری مهر، احمد عفتان گفت: با همکاری و فعالیت‌های صورت گرفته بین ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری و محیط زیست استان قم مجوز تخریب ۱۱۱ کوره ذوب سرب در اراضی ملی صادر شد.



وی ابراز داشت: این کوره‌های غیر مجاز ذوب سرب در بخش‌های مختلف استان قم قرار دارند و شامل ۸۷ مورد در محدوده شهر قم و در مناطق چشمه برون، کمرکوه، چهارآغل و دوچاه و۲۴مورد درمنطقه خورآباد در محدوده بخش کهک است.



عفتان عنوان داشت: در هفته جاری ۸۰ مورد از کوره‌های غیر مجاز ذوب سرب در مراتع چشمه برون (شادقلی خان)، کمرکوه و دوچاه با حضور یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم، یگان حفاظت اداره کل محیط زیست قم، نماینده دادستان قم و نمایندگان فرماندهی نیروی انتظامی تخریب خواهند شد.



مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم در تشریح لزوم برخورد با فعالیت کوره‌های غیر مجاز ذوب سرب در استان اظهار داشت: این کوره‌ها در محدوده شهر قم قرار دارد و سالانه مقادیر عظیم آلودگی‌های پایدار را به محیط زیست وارد می‌آورند که سرب وارد شده به طبیعت به شدت مسمومیت زا ودر مواردی از عوامل سرطان‌های ریوی محسوب می‌شود.



عفتان ادامه داد: با توجه به حساسیت این موضوع و با وجود اخطارهای قانونی صادره صاحبان کوره‌ها همچنان به فعالیت خود ادامه داده و باعث بروز خسارات و صدمات جبران ‌ناپذیری به طبیعت و محیط ‌زیست شده‌اند.



وی تاکید کرد: از سویی تصرف اراضی ملی توسط گردانندگان کوره‌های ذوب سرب، جرم محسوب می‌شود و علاوه بر تخریب کوره‌ها، متخلفین مورد پیگرد قضایی نیز قرار خواهند گرفت.



مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری قم در پایان گفت: هیچگونه تخفیفی برای رأی صادر شده مبنی بر تخریب وجود نخواهد داشت و صاحبان کوره‌ها ی ذوب سرب باید بر اساس اخطارهای صادر شده تا پیش از اجرای حکم، به جمع آوری و انتقال اموال شخصی اقدام نمایند.