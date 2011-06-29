آماده تعامل با ارگانها برای بسط فرهنگ قرآنی هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل اداره تبلیغات اسلامی استانی یزد ظهر چهارشنبه در نشست بررسی مسائل فرهنگی شهرستان میبد با فرماندار این شهرستان ضمن قدردانی از اهتمام فرماندار میبد نسبت به مسائل فرهنگی و مذهبی اظهار داشت: اهمیت مباحث فرهنگی در تمام ادوار زندگی مطرح بوده و اختصاص به دوران خاصی ندارد اما در این دوران نیاز به مباحث فرهنگی بیشتر از گذشته احساس می شود.

حسینی کوهستانی افزود: فرهنگ اسلامی یک فرهنگ بسیار غنی و پرمحتواست و اظهار نظر افراد مغرض که فرهنگ اسلامی با قوه قهریه و بازور اسلحه و نبرد وارد برخی از سرزمینها شده، هیچ پایه و اساسی ندارد بلکه منشأ این پیشرفت امامان ما و در رأس همه آنها تعالیم پیامبر اکرم (ص) است.

وی با اشاره به نقش ارتباطات در دین اسلام افزود: در این دوران نیز مبلغان دینی ما نقش مهمی می توانند در جهت تبیین تعالیم ناب محمدی داشته باشند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان یزد در ادامه با اشاره به فرا رسیدن اوقات فراغت دانش آموزان در تابستان بیان داشت: با وجود کمبود اعتبار، این اداره تمام توان خود را برای غنی سازی اوقات فراغت نوجوانان و جوانان به کار خواهد گرفت و با اجرای طرح اوقات فراغت شامل هسته های فرهنگی جوان و بوستانهای معرفت همچنین نهضت قرآن آموزی و طرح 1445 سعی در توسعه فرهنگ قرآنی دارد.

فرماندار میبد نیز در این نشست با اشاره به فرا رسیدن تابستان و اوقات فراغت دانش آموزان و دانشجویان، خواستار توسعه فرهنگ قرآنی در سطح شهرستان و برگزاری کلاسهای قرآنی برای سنین مختلف شد.

محمدرضا رجایی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش روحانیون در اطلاع رسانی فرهنگی به مردم اظهار امیدواری کرد: مسائل مختلف فرهنگی و مذهبی به ویژه مقابله با تهاجم فرهنگی در مراسمها و منابر به اطلاع عموم رسانده شود.