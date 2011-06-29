اخبار سازمان تبلیغات اسلامی استان یزد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام رضایی، مسئول دارالقرآن الکریم به همراه محمدحسین شایق، مدیرعامل اتحادیه موسسات قرآنی استان یزد از موسسات قرآنی امام حسین (ع)، نجم و خانه قرآن روستایی مهدیار بخش زارچ بازدید به عمل آوردند.

در این بازدید مسئول نمایندگی تبلیغات اسلامی زارچ گفت: با شروع کلاسهای اوقات فراغت و دیگر طرحهای قرآنی در منطقه، با استقبال دانش آموزان و نونهالان روبرو شده ایم و با توجه به حمایتهای خیرین پیشرفت خوبی در ساختمان سازی برای این موسسات و خانه قرآنی حاصل شده است.

حجت الاسلام علی ابراهیمی خواستار تخصیص سهمیه و تجهیز بیشتر این موسسات قرآنی از سوی اتحادیه و دار القرآن الکریم استان شد.

برگزاری جلسه توجیهی مربیان طرح اوقات فراغت شهرستان میبد

جلسه توجیهی مربیان طرح اوقات فراغت با حضور روحانیون اعزامی از دفتر تبلیغات اسلامی قم در محل اداره تبلیغات اسلامی شهرستان میبد برگزار شد.

در این جلسه که با حضور مجری طرح برگزار شد، حجت الاسلام مهدی طباطبائی، رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان میبد با اشاره به اهمیت فصل تابستان و اوقات فراغت دانش آموزان گفت: مربیان باید این فرصت طلایی را مغتنم شمرده و از تمام وقت خود جهت آموزش نوجوانان و جوانان استفاده کنند.

زهره السادات افضلی پور، مدیر مؤسسه قرآنی حضرت زینب (س) و مجری طرح اوقات فراغت شهرستان میبد نیز با ارائه نکاتی در خصوص کلاسهای ثبت نامی همچنین دستورالعمل اجرای این طرح و وظایف رابطان هسته های فرهنگی جوان نکاتی را بیان کرد.

بازدید مدیر کل تبلیغات اسلامی استان یزد از مجتمع فرهنگی تبلیغی شهرستان میبد

حجت الاسلام سید محمد شریف حسینی کوهستانی مدیر کل تبلیغات اسلامی استان یزد به منظور بررسی پیشرفت ساخت مجتمع فرهنگی تبلیغی از این مجتمع بازدید کرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان یزد پس از بازدید از قسمتهای مختلف مجتمع فرهنگی تبلیغی از مهندس ناظر و پیمانکار این پروژه خواستار تسریع در اتمام این پروژه شد.

حسینی کوهستانی اظهار امیدواری کرد: این پروژه در یک ماه آینده افتتاح و جهت امور فرهنگی و آموزشی مورد استفاده قرار گیرد.

در این بازدید کاظم تفتی پور معاون اداری و مالی اداره کل، محمدرضا رجایی فرماندار و حجت الاسلام مهدی طباطبائی رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان میبد نیز حضور داشتند.

آغاز ثبت نام برای سفر به عتبات عالیات

ثبت نام سفر به عتبات عالیات توسط دفاتر خدمات زیارتی تحت پوشش سازمان حج و زیات از امروز آغاز شد.

زمان اعزام زائران از هفتم مرداد تا دهم شهریور امسال خواهد بود و متقاضیان می‌توانند با در دست داشتن مدارک لازم از امروز چهارشنبه، هشتم تیر به دفاتر خدمات زیارتی مراجعه و نسبت به ثبت‌ نام حضوری اقدام کنند.

ثبت ‌نام فقط تا زمان تکمیل کاروان‌ها ادامه خواهد داشت و فقط برای این دوره زمانی است.