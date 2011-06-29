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۸ تیر ۱۳۹۰، ۱۶:۳۳

امام جمعه ایلام از طرح سد و نیروگاه برق آبی سیمره بازدید کرد

امام جمعه ایلام از طرح سد و نیروگاه برق آبی سیمره بازدید کرد

ایلام - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام در بازدید از طرح سد و نیروگاه برق آبی سیمره در جریان پیشرفت فیزیکی این طرح قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد نقط لطفی لطفی گفت: با بهره برداری از این طرح تحول عظیمی در حوزه سد و اقتصاد در استان ایجاد خواهد شد.

عملیات اجرایی طرح سد و نیروگاه برق آبی سیمره در سال 75 آغاز شد و پیش بینی می شود این طرح در سال 92 به بهره برداری برسد.

مجری طرح سد و نیرگاه سیمره اعتبار هزینه شده برای اجرای این طرح را 617 میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: برای تکمیل و بهره برداری کامل از این طرح 300 میلیارد تومان اعتبار هزینه خواهد شد.

محمد رهبری مجری این طرح همچنین گفت: با بهره برداری از سد و نیروگاه برق آبی سیمره سالانه 850 میلیون کیلووات انرژی به شبکه برق کشور وارد می کنند.

وی عنوان کرد: آبگیری از این سد نیمه دوم اردیبهشت ماه سالجاری آغاز شده است. 

کد مطلب 1347694

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