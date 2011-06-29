پنج مجتمع آموزشی حیات طیبه در همدان احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عباس حسنی محتشم در شورای آموزش و پرورش استان همدان اظهار داشت: این مجتمع ها با معماری اسلامی ایرانی ساخته خواهند شد.
وی اظهار داشت: در هر استان تنها یک مجتمع حیات طیبه ساخته می شود در حالیکه در استان همدان پنج مجتمع از محل اعتبارات تخریب و بازسازی با این شیوه معماری ساخته خواهد شد.
حسنی محتشم افزود: اداره نوسازی و تجهیز مدارس استان همدان باید تا پایان سال 90 یکی از این مجتمع ها را تحویل آموزش و پرورش استان همدان دهد.
باید در توزیع اعتبارات عمرانی به مدارس همدان ویژه ای داشت
وی در ادامه با تاکید بر اینکه مسئولان باید در توزیع اعتبارات حوزه های عمرانی به تجهیز مدارس آموزش و پرورش نگاه ویژه ای داشته باشند، گفت: با توجه به نوع تقاضاهای اجتماعی از آموزش و پرورش توجه ویژه به این حوزه ضروری است.
حسنی محتشم با اشاره به توزیع اعتبارات بخشها و سازمان های مختلف استان همدان گفت: امسال در توزیع اعتبارات به بخش آموزش و پرورش نگاه ویژه ای نشده است.
وی گفت: با توجه به مأموریت های جدید آموزش و پرورش، اعتبارات در نظرگرفته شده برای این بخش اهداف تعیین شده را محقق نمی کند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان خواستار تجدید نظر در اعتبارات اختصاص داده شده به آموزش و پرورش همدان در شورای برنامه ریزی و توسعه استان شد.
مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان به کسب رتبه اول دوره متوسطه استان همدان در کشور اشاره کرد و افزود: کسب این رتبه به دلیل افزایش کیفیت در آموزشها، برگزاری کلاسهای تقویتی و مواردی از این قبیل بوده است.
باید رشته های فنی - حرفه ای و کار دانش مورد توجه قرار گیرد.
حسنی محتشم در ادامه به بیان ضرورت توزیع متوازن رشته های مقطع متوسطه پرداخت و گفت: با توجه به رویکرد اخیر وزارت آموزش و پرورش در خصوص شاخصهای توزیع متوازن رشته های مقطع متوسطه، باید رشته های فنی حرفهای و کار دانش مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به اینکه استان همدان رتبه دوم کشور را در زمینه توزیع متوازن رشته فنی حرفه ای به دست آورده است، گفت: با توجه به امکانات مناطق و تمایل دانش آموزان به رشته های کار دانش و فنی حرفه ای، توسعه این رشته ها و ساماندهی دانش آموزان در این رشته ها از راهکارهای اصلی رفع مشکل بیکاری است.
حسنی محتشم در خصوص تک شیفته شدن مدارس همدان نیز گفت: 90 درصد مدارس دوره تحصیلی ابتدایی برای تک شیفت شدن ساماندهی شده اند.
وی با بیان اینکه ستاد بزرگداشت مقام معلم استان همدان نیز رتبه برتر کشور را کسب کرده است، گفت: دانش آموزان استان همدان در حوزه ورزش و در مسابقات جهانی کشور مغولستان رتبه های خوبی کسب کرده اند.
دانش آموز همدانی به مقام دوم جهان دست یافت
حسنی محتشم افزود: در مسابقات دو 800 متر، دانش آموز همدانی به مقام دوم جهان دست یافت و تیم دو صحرانوردی استان همدان در بین 35 کشور، مقام اول آسیا را کسب کرد.
وی عنوان کرد: موفقیت های دانش آموزان ورزشکار همدانی در این مسابقات باعث افزایش امتیازات ایران و کسب مقام اول جهانی در رشته دو 800 متر شد.
حسنی محتشم یادآور شد: از 14 تیرماه تا 9 مرداد ماه سال جاری مسابقات کشوری فوتسال و آمادگی جسمانی دختران در سه مقطع ابتدایی، راهنمایی و متوسطه با حضور یک هزار و 700 دانش آموز از سراسر کشور در همدان برگزار می شود.
معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان نیز در این جلسه به ضوابط مربوط به تعیین سرانه دانش آموزی اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه سرانه هدفمند و مشخص است نمی توان آن را جابجا کرد.
علی اکبر فامیل کریمی خواستار تشکیل کمیته ای در خصوص بررسی وضعیت سرانه دانش آموزی و اتخاذ تصمیم در این خصوص شد.
باید برای ورود دانش آموزان به هنرستانها فرهنگسازی شود
وی در خصوص توسعه و تجهیز هنرستانها نیز گفت: در این زمینه باید برای ورود دانش آموزان به هنرستانها فرهنگسازی لازم صورت گیرد.
فامیل کریمی در خصوص پروژه مهر و آغاز سال تحصیلی 91-90 نیز گفت: انجام این پروژه باید طبق ابلاغ وزارتخانه صورت گیرد.
فامیل کریمی با اشاره با طرح هجرت 3 نیز گفت: آمار حضور دانش آموزان و شرکت آنان در این طرح باید به صورت نفرساعت ارائه شود و اداره کل نوسازی و تجهیز مدارس نیز باید اعتبارات مورد نیاز را پرداخت کند.
معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش استان همدان نیز گفت: 700 پایگاه در بخش اوقات فراغت در سطح مدارس، مدارس قرآنی، کانونها و سالن های ورزشی استان همدان فعال است.
حسن مظاهری افزود: در طرح هجرت 3 نیز 500 عرصه کاری از جمله کلاس های قرآن و عترت، علمی و پژوهشی توانمندسازی، عمران و سازندگی و فضای مجازی تعریف شده است.
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