پنج مجتمع آموزشی حیات طیبه در همدان احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عباس حسنی محتشم در شورای آموزش و پرورش استان همدان اظهار داشت: این مجتمع ها با معماری اسلامی ایرانی ساخته خواهند شد .

وی اظهار داشت: در هر استان تنها یک مجتمع حیات طیبه ساخته می شود در حالیکه در استان همدان پنج مجتمع از محل اعتبارات تخریب و بازسازی با این شیوه معماری ساخته خواهد شد .

حسنی محتشم افزود: اداره نوسازی و تجهیز مدارس استان همدان باید تا پایان سال 90 یکی از این مجتمع ها را تحویل آموزش و پرورش استان همدان دهد .

باید در توزیع اعتبارات عمرانی به مدارس همدان ویژه ای داشت

وی در ادامه با تاکید بر اینکه مسئولان باید در توزیع اعتبارات حوزه های عمرانی به تجهیز مدارس آموزش و پرورش نگاه ویژه ای داشته باشند، گفت: با توجه به نوع تقاضاهای اجتماعی از آموزش و پرورش توجه ویژه به این حوزه ضروری است .

حسنی محتشم با اشاره به توزیع اعتبارات بخشها و سازمان های مختلف استان همدان گفت: امسال در توزیع اعتبارات به بخش آموزش و پرورش نگاه ویژه ای نشده است .

وی گفت: با توجه به مأموریت های جدید آموزش و پرورش، اعتبارات در نظرگرفته شده برای این بخش اهداف تعیین شده را محقق نمی کند .

مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان خواستار تجدید نظر در اعتبارات اختصاص داده شده به آموزش و پرورش همدان در شورای برنامه ریزی و توسعه استان شد .

مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان به کسب رتبه اول دوره متوسطه استان همدان در کشور اشاره کرد و افزود: کسب این رتبه به دلیل افزایش کیفیت در آموزشها، برگزاری کلاسهای تقویتی و مواردی از این قبیل بوده است .

باید رشته های فنی - حرفه ای و کار دانش مورد توجه قرار گیرد .

حسنی محتشم در ادامه به بیان ضرورت توزیع متوازن رشته های مقطع متوسطه پرداخت و گفت: با توجه به رویکرد اخیر وزارت آموزش و پرورش در خصوص شاخصهای توزیع متوازن رشته های مقطع متوسطه، باید رشته های فنی حرفهای و کار دانش مورد توجه قرار گیرد .

وی با اشاره به اینکه استان همدان رتبه دوم کشور را در زمینه توزیع متوازن رشته فنی حرفه ای به دست آورده است، گفت: با توجه به امکانات مناطق و تمایل دانش آموزان به رشته های کار دانش و فنی حرفه ای، توسعه این رشته ها و ساماندهی دانش آموزان در این رشته ها از راهکارهای اصلی رفع مشکل بیکاری است .

حسنی محتشم در خصوص تک شیفته شدن مدارس همدان نیز گفت: 90 درصد مدارس دوره تحصیلی ابتدایی برای تک شیفت شدن ساماندهی شده اند .

وی با بیان اینکه ستاد بزرگداشت مقام معلم استان همدان نیز رتبه برتر کشور را کسب کرده است، گفت: دانش آموزان استان همدان در حوزه ورزش و در مسابقات جهانی کشور مغولستان رتبه های خوبی کسب کرده اند .

دانش آموز همدانی به مقام دوم جهان دست یافت

حسنی محتشم افزود: در مسابقات دو 800 متر، دانش آموز همدانی به مقام دوم جهان دست یافت و تیم دو صحرانوردی استان همدان در بین 35 کشور، مقام اول آسیا را کسب کرد .

وی عنوان کرد: موفقیت های دانش آموزان ورزشکار همدانی در این مسابقات باعث افزایش امتیازات ایران و کسب مقام اول جهانی در رشته دو 800 متر شد .

حسنی محتشم یادآور شد: از 14 تیرماه تا 9 مرداد ماه سال جاری مسابقات کشوری فوتسال و آمادگی جسمانی دختران در سه مقطع ابتدایی، راهنمایی و متوسطه با حضور یک هزار و 700 دانش آموز از سراسر کشور در همدان برگزار می شود .

معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان نیز در این جلسه به ضوابط مربوط به تعیین سرانه دانش آموزی اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه سرانه هدفمند و مشخص است نمی توان آن را جابجا کرد .

علی اکبر فامیل کریمی خواستار تشکیل کمیته ای در خصوص بررسی وضعیت سرانه دانش آموزی و اتخاذ تصمیم در این خصوص شد .

باید برای ورود دانش آموزان به هنرستانها فرهنگسازی شود

وی در خصوص توسعه و تجهیز هنرستانها نیز گفت: در این زمینه باید برای ورود دانش آموزان به هنرستانها فرهنگسازی لازم صورت گیرد .

فامیل کریمی در خصوص پروژه مهر و آغاز سال تحصیلی 91-90 نیز گفت: انجام این پروژه باید طبق ابلاغ وزارتخانه صورت گیرد .

فامیل کریمی با اشاره با طرح هجرت 3 نیز گفت: آمار حضور دانش آموزان و شرکت آنان در این طرح باید به صورت نفرساعت ارائه شود و اداره کل نوسازی و تجهیز مدارس نیز باید اعتبارات مورد نیاز را پرداخت کند .

معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش استان همدان نیز گفت: 700 پایگاه در بخش اوقات فراغت در سطح مدارس، مدارس قرآنی، کانونها و سالن های ورزشی استان همدان فعال است .