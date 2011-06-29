90 میلیارد تومان برای انسداد مرزها اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسماعیل احمدی مقدم روز چهارشنبه در سفر یک روزه به استان قزوین پس از حضور در مراسم صبحگاه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان حضور یافت و بخشی از فعالیتهای این نیرو را تشریح کرد.

بودجه انسداد مرزها کافی نیست

احمدی مقدم در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص انسداد مرزها و مبارزه با مواد مخدر اظهارداشت: نیاز ما برای انسداد کامل مرزها بیش از 200 میلیارد تومان در سال است که از سوی مجلس محترم بیش از 100 میلیارد تومان اختصاص یافته که بعد از تعدیل هایی که بابت افزایش حقوق نیروها انجام شده این مبلغ به 90 میلیارد تومان رسیده است.

وی افزود: هر چند این اعتبار برای اجرای این طرح بزرگ با ظرفیت زیادی که داریم کافی نیست اما با در نظر گرفتن شرایط موجود اگر همین مبلغ هم بموقع و کامل اختصاص یابد قادریم بخشی از کار را اجرا کنیم.

انسداد کامل مرزها در برنامه پنجم

فرمانده ناجا تصریح کرد: مرزهای شرقی د ر برابر عبور خودرو، حیوانات و موتورسیکلت مسدود شده و امسال نیز به طور کامل این مرز مسدود می شود و تنها منطقه سراوان باقی خواهد ماند که برای مسدود کردن معابر پیاده در شرق دو تا سه سال زمان لازم داریم.

وی افزود: 90 درصد مرزها برای جلوگیری از ورود کاروانهای غیرمجاز و قاچاق مسدود شده و امسال این کار تکمیل خواهد شد.

تولید مواد مخدر در افغانستان افزایش یافته است

فرمانده ناجا گفت: در زمینه مواد مخدر متاسفانه شاهد افزایش تولید در افغانستان بودیم و رغبت شدیدی برای کاشت در مناطق خاصی در این کشور ایجاد شده که آثار آن از هم اکنون دیده می شود به طوری که در فروردین شاهد کاهش بودیم اما در اردیبهشت شاهد افزایش تولید این مواد هستیم که نیازمند برنامه ریزی و برخورد جدی تر پلیس است.

این مسئول یادآورشد: با برنامه های ستاد مرزی نگذاشتیم همه تولیدات مواد در افغانستان به منطقه سرریز شود اما آهنگ رشد تولید مواد مخدر در سال جاری شدت یافته است.

احمدی مقدم بیان کرد: امروز دیگر تولید در افغانستان زیاد مهم نیست زیرا مواد برای سه تا چهار سال آینده در این کشور دپو شده بلکه افزایش تولید نوعی احتکار توسط قاچاقچیان است تا قیمت آن را افزایش دهند که این اتفاق افتاده و قیمت مواد تا سه برابر افزایش یافته است.

وی اضافه کرد: در کشور برای مبارزه با این پدیده جدی هستیم و کشفیات ما بیانگر عزم جدی جمهوری اسلامی برای مقابله با اعتیاد و مواد مخدر است.