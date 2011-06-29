اخبار کوتاه از ورزش استان قم

به گزارش خبرنگار مهر، هیئت کاراته استان قم در تدارک برای برگزاری دومین دوره رقابت‌های لیگ کاراته باشگاه‌های قم با حضور تیم‌های باشگاهی فعال در استان قم است.



این در حالی است که سال گذشته هفته نخست پیکارهای لیگ برتر کاراته باشگاه‌های استان قم در روزهای آغازین تیرماه برگزار شد و 14 تیم رده سنی جوانان و 13 تیم رده سنی نوجوانان در خانه کاراته مجموعه ورزشی راحله در منطقه نیروگاه قم با یکدیگر به رقابت پرداختند که این مسابقات در حضور مسئولان تربیت‌بدنی، هیئت کاراته، پیشکسوتان و قهرمانان این رشته ورزشی در جدال نزدیک نفرات تیم‌های شرکت‌کننده از جذابیت‌های بسیار زیادی برخوردار بود.



معرفی اسامی برگزیدگان همایش پیاده‌روی خانوادگی قم تا پایان هفته



هیئت ورزش‌های همگانی استان قم اعلام کرد: افراد برگزیده نهمین همایش بزرگ پیاده‌روی خانوادگی استان قم تا اوایل هفته آینده معرفی خواهند شد و شهروندان قمی از طریق روزنامه‌های محلی و سایت اداره کل تربیت‌بدنی استان قم می‌توانند بر اساس شماره‌ فیش‌هایی که در دست دارند، از نتایج این قرعه‌کشی آگاه شوند.



این در حالی است که نهمین همایش بزرگ پیاده‌روی خانوادگی در استان قم به مناسبت میلاد حضرت علی(ع) به شکلی باشکوه برگزار شد و در این همایش که از مجموعه ورزشی شهید حیدریان تا بوستان علوی به انجام رسید، هزاران علاقمند به ورزش در رده‌های سانی مختلف که در بین آنها حضور بانوان و خنواده‌ها پررنگ‌تر از همیشه بود، شش کیلومتر پیاده‌روی کردند و یک روز شاد رو با ورزش گذراندند، ضمن اینکه در پایان این همایش هدایای بسیار ارزشمندی به قید قرعه به شرکت‌کنندگان اهداء شد.



آغاز اردوی آماده‌سازی صبای قم در سرعین اردبیل



اردوی آماده‌سازی تیم فوتبال صبای قم از فردا در سرعین اردبیل برگزار می‌شود.



عبدالله ویسی سرمربی صبای قم به همراه سایر بازیکنان صبای قم روز گذشته به مدت یک هفته راهی منطقه سرعین اردبیل شدند تا از فردا تمرینات آماده‌سازی تیم فوتبال صبای قم در منطقه خوش‌آب‌وهواری سرعین اردبیل را زیر نظر بگیرد.



در حالی که 23 روز تا پایان مهلت نقل‌وانتقالات و همچنین 32 روز هم تا آغاز فصل جدید لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور باقی مانده، تا کنون 10 بازیکن جدید و 10 بازیکن از فصل گذشته با صبای قم قرارداد رسمی امضاء کرده‌اند.

