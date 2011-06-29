اعزام بالگرد به منطقه سیلزاده کلاردشت

به گزارش خبرگزاری مهر، سید قدیر رضایی اظهار داشت: این بالگرد تاکنون دو بار بر فراز مناطق سیل‌زده پرواز کرده و نسبت به ارسال آذوقه و آب آشامیدنی و همچنین شناسایی مناطق سیل زده اقدام شده است.

وی ادامه داد: بنابر گزارش‌های رسیده از اطلاعات این بالگرد وضعیت مناطق سیل زده در بالادست رودبارک و روستاهای دامنه کوه‌های کلاردشت بحرانی‌تر از مناطق پایین دستی است.

فرماندار چالوس، تنها راه برون‌رفت از این بحران را بازگشت رودخانه به مسیر اصلی خود عنوان کرد و گفت: با کمک شهرداری کلاردشت و اداره راه و ترابری شهرستان تاکنون هشت کیلومتر از 20 کیلومتر مسیر آسیب دیده اصلاح شده است.

وی بیان داشت: آخرین وضعیت منطقه سیل زده کلاردشت در جلسه‌ای که با حضور اعضای ستاد بحران استان تشکیل می‌شود راس ساعت 15 بعد ازظهر امروز در شهرداری پیگیری می‌شود.

رضایی افزود: در حال حاضر 14 بیل مکانیکی و بیش از شش کامیون درحال جمع‌آوری سنگ‌های لغزان و آب آورده از مناطق بالادست هستند و آمارگیری از خسارت دیدگان و منازل مسکونی توسط نیروهای امدادی و دستگاه‌های اجرایی در حال انجام است.

وی افزود: تمام اعضای ستاد بحران استان، شهرستان و منطقه تا بازگشت وضعیت عادی در منطقه در کلاردشت حضور خواهند داشت.

