قائم مقام وزير امور اسلامي بحرين پخش برنامه ماهواره اي عليه حضرت محمد (ص) را محكوم كرد

به گزارش گروه دين و انديشه خبرگزاري "مهر" به نقل از سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي، شيخ خليف بن حمد آل خليفه در اين ملاقات كه عصر ديروز در تهران انجام شد گفت : اين گونه كانالهاي ماهواره اي همانند حيوانات عمل مي كنند.

وي با اشاره به اين كه امت بزرگ اسلامي هرگز اهانت ها را تحمل نخواهد كرد افزود : امروز جمهوري اسلامي ايران همانند دژ محكمي در مقابل كانالهاي ماهواره اي موهون ايستادگي مي كند چرا كه اسلام دين جاودانه خداست و شكي نداريم.

قائم مقام امور اسلامي كشور بحرين با تاكيد بر اين كه ما براي دوستي با جمهوري اسلامي ايران ارزش فراواني قائل هستيم اظهار داشت : ما به همكاري همه جانبه خود با ايران در پرتو اسلام ادامه خواهيم داد.

حجت الاسلام محمدي عراقي، رئيس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي، نيز در اين ملاقات با تشكر از قائم مقام امور اسلامي بحرين در محكوم كردن پخش برنامه توهين آميز عليه پيامبر اسلام (ص) اظهار داشت : دفاع از اسلام و پيامبر(ص) وظيفه همه ماست. با پخش اين برنامه ها غربي ها مسلمانان را مورد آزمايش قرار مي دهند كه چه مقدار از ارزش هاي خود دفاع مي كنند اگر ما در اين موارد كوتاه بياييم دشمنان گستاخي بيشتري از خودشان نشان خواهند داد.

رئيس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي با اشاره به اين كه ارتباط نزديك كشورهاي اسلامي با هم به نفع مسلمانان و جهان اسلام است افزود : مردم بحرين در قلب ما قرار دارند و بحرين براي ما از نزديك ترين كشورهاي اسلامي از لحاظ روحي و معنوي محسوب مي شود.