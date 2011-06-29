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۸ تیر ۱۳۹۰، ۱۴:۴۵

اسدی خبر داد:

توزیع اقلام اولیه زیستی در مناطق سیل‌زده کلاردشت

توزیع اقلام اولیه زیستی در مناطق سیل‌زده کلاردشت

کلاردشت - خبرگزاری مهر: مدیرعامل جمعیت هلال احمر مازندران از توزیع اقلام اولیه زیستی در مناطق سیل‌زده کلاردشت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباد اسدی اظهار داشت: به دنبال طغیان رودخانه سردآبرود و جاری شدن سیلاب در منطثه کلاردشت منازل ساکنان روستاهای رودبارک و ونداربن دچار آبگرفتگی شد.

وی ادامه داد: پس از اطلاع این حادثه، این جمعیت، تیم‌های امدادی خود را با تجهیزات کامل به منطقه اعزام کرد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر مازندران گفت: تاکنون 950 قوطی کنسرو لوبیا‏، 215 قوطی کنسرو تن ماهی و 783 قوطی کنسرو عدسی در منطقه سیل‌زده توزیع شده است.

‏اسدی، توزیع 574 قوطی کنسرو بادمجان، ‌هزار و 44 باکس شش‌تایی آب معدنی، سه شعله چراغ والور و دو تخته فانوس در منطقه حادثه دیده توزیع شد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر مازندران افزود: در حال حاضر 150 امدادگر از شهرهای بابل، فریدونکنار، نور، نوشهر و رامسر و 50 نفر از پرسنل جمعیت به همراه 35 دستگاه خودرو امدادی در منطقه حضور دارند.

وی افزود: به دلیل تخریب راه ارتباطی روستاهای رودبارک و ونداربن عملیات انتقال مواد غذایی به روستاهای مزبور توسط امدادگران جمعیت استان در قالب بسته‌های کوله پشتی انجام می‌شود.
 

کد مطلب 1347712

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