به گزارش خبرگزاری مهر، عباد اسدی اظهار داشت: به دنبال طغیان رودخانه سردآبرود و جاری شدن سیلاب در منطثه کلاردشت منازل ساکنان روستاهای رودبارک و ونداربن دچار آبگرفتگی شد.
وی ادامه داد: پس از اطلاع این حادثه، این جمعیت، تیمهای امدادی خود را با تجهیزات کامل به منطقه اعزام کرد.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر مازندران گفت: تاکنون 950 قوطی کنسرو لوبیا، 215 قوطی کنسرو تن ماهی و 783 قوطی کنسرو عدسی در منطقه سیلزده توزیع شده است.
اسدی، توزیع 574 قوطی کنسرو بادمجان، هزار و 44 باکس ششتایی آب معدنی، سه شعله چراغ والور و دو تخته فانوس در منطقه حادثه دیده توزیع شد.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر مازندران افزود: در حال حاضر 150 امدادگر از شهرهای بابل، فریدونکنار، نور، نوشهر و رامسر و 50 نفر از پرسنل جمعیت به همراه 35 دستگاه خودرو امدادی در منطقه حضور دارند.
وی افزود: به دلیل تخریب راه ارتباطی روستاهای رودبارک و ونداربن عملیات انتقال مواد غذایی به روستاهای مزبور توسط امدادگران جمعیت استان در قالب بستههای کوله پشتی انجام میشود.
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