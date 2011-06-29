نیاز به 3000 میلیارد ریال برای تکمیل زیرساختهای دریای مازندران

سید علی اکبر طاهایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در سال جاری با مقدورات بودجه ای استان، ۱۶۰ طرح سالم سازی دریا راه اندازی شده که نسبت به سال گذشته ۱۰ درصد افزایش داشته است.

وی با اشاره به تشکیل ۹ کمیته در ستاد طرح سالم سازی دریای مازندران گفت: دبیرخانه این ستاد در اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری استان تشکیل شده است و فرمانداران شهرهای ساحلی نیز روزانه گزارش طرح های دریا راجهت بررسی مشکلات به این دبیرخانه ارائه می کنند.

استاندار مازندران با تاکید بر حمایت مسئولان استان از بخش خصوصی برای راه اندازی طرح های دریا، تصریح کرد: با توجه به فراهم شدن امکانات مناسب، ظرفیت پذیرش مسافردر سواحل مازندران ۳۰ درصد افزایش یافته است.

طاهایی از ابلاغ آیین نامه واگذاری بودجه استان در روزهای آینده خبر داد وگفت: ۳۰۰۰ میلیارد ریال برای تهیه زیرساخت ساحل به ازای هر کیلومتر ۱۵ میلیارد ریال نیاز است.

استاندار مازندران، از آمادگی اماکن اقامتی شهرهای استان در تابستان خبر داد وافزود: در سال های اخیر با توجه به رویکرد فرهنگی دولت و همت مسئولان برای افزایش نشاط در جامعه، بسیاری از صاحبان اماکن اقامتی استان با دریافت تسهیلات کم بهره نسبت به بازسازی هتل، مهمان خانه ویا پلاژ های خود اقدام کردند.

طاهایی، با اشاره به افزایش تعداد ناجیان غریق در طرح سالمسازی دریا گفت: بیش از ۱۳۰۰ ناجی غریق در سواحل دریای مازندران در کنار پرسنل نیروی انتظامی مشغول فعالیت هستند.

استاندار مازندران وقوع حوادث تلخ در دریا را ناشی از عدم توجه مسافران به تذکرات نیروی انتظامی، ناجیان غریق ویا بی توجهی به علائم هشدار در ساحل اعلام کرد و گفت:از اول خرداد تاکنون بیش از ۱۰۰۰ نفر در سواحل دریا توسط ناجیان غریق از مرگ حتمی نجات یافتند.