140 كرسي در انتخابات مجلس هفتم غير رقابتي بود

به گزارش خبرنگار سياسي مهربه نقل از واحد اطلاع‌رساني نمايشگاه دستاوردهاي وزارت كشور، بر اساس تحقيق اداره كل سياسي اين دفتر كه در دو مرحله و طي چهار ويرايش تهيه شده است، پيش از اولين مرحله رسيدگي به صلاحيت‌ها توسط هيات‌هاي نظارت، انتخابات حدوداً در 180 كرسي از 290 كرسي مجلس، غير رقابتي شده و تكليف برنده آن از قبل مشخص بوده است .

بر اساس ويرايش چهارم مطالب وزارت كشور، پس از يك ماه فراز و نشيب‌ها در رسيدگي به تعيين صلاحيت كانديداهاي نمايندگي مجلس هفتم، تعداد كرسي‌هاي غير رقابتي به حدود 140 كرسي تقليل يافته است .

همچنين آمار اداره كل سياسي وزارت كشور نشانگر آن است كه ميزان رد صلاحيت‌ نامزدهاي نمايندگي مجلس در دوره هفتم نسبت به دوره ششم 41/18 درصد افزايش يافته است .

معاونت سياسي وزارت كشور مقايسه‌اي نيز در ميزان رد صلاحيت‌ها طي 7 دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي انجام داده است .

نتيجه اين مقايسه نشان مي‌دهد انتخابات مجلس پنجم با 63/34 درصد و انتخابات مجلس ششم با 33/8 به ترتيب بيشترين و كمترين ميزان رد صلاحيت‌ها را داشته است .

همچنين بر اساس اين آمار، انتخابات مجلس هفتم نيز پس از مجلس پنجم با 74/26 درصد رد صلاحيت بالاترين حجم رد صلاحيت را داشته است .

در همين حال اين دفتر در تحقيقي ديگر اعلام كرده است كه ميزان رد صلاحيت‌ها از سوي هيات‌هاي نظارت در انتخابات مجلس هفتم نسبت به مجلس ششم 14/33 درصد رشد داشته است .