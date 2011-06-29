قیمت بنزین فعلا گران نمی شود / اجرای سهمیه بندی منطقه ای سوخت

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رویانیان روز چهارشنبه در حاشیه همایش سراسری دفاتر پیشخوان دولت در جمع خبرنگاران در مورد منطقه ای کردن سهمیه سوخت گفت: به دنبال آن هستیم تا برای تاکسیها به ویژه در شهرهای گرمسیری و تهران که با مواردی مانند پستی و بلندی و ترافیک مواجه اند، سهمیه سوخت این مناطق را تغییر دهیم.

وی با اشاره به اینکه تمام تاکسیهایی که در جاده ها فعال هستند نیز مشمول افزایش سهمیه خواهند شد، افزود: سهمیه بندی منطقه ای سوخت از مرداد ماه سال جاری اجرایی می شود که بر اساس توپوگرافی و آب و هوا به دارندگان تاکسی، سوخت اختصاص خواهد یافت.

رویانیان به نقش سازمانهای نظارتی در خصوص افزایش نرخ تاکسی و اتوبوسها اشاره کرد و گفت: در این زمینه قانون تعیین کننده است و شورای شهر وظیفه تعیین قیمت را بر عهده دارد.

رئیس ستاد حمل و نقل و سوخت کشور با اشاره به جلسه شب گذشته با رئیس شورای شهر تهران، افزود: بخشی از افزایش یارانه ها به منظور تامین سوخت وسایل حمل و نقل عمومی بوده در نتیجه نرخ تاکسیها شهر به شهر و خط به خط متفاوت است.

وی با اشاره به مطرح شدن افزایش نرخ کرایه ها در نشست خود با رئیس شورای عالی استانها گفت: در مورد تخلفات صورت گرفته تبادل نظر شد و تصمیم بر مدیریت شورای شهر در چگونگی تعیین نرخ کرایه شد.

رویانیان به ارایه گازوئیل 150 تومانی به اتوبوسهای بخش حمل و نقل عمومی اشاره کرد و افزود: امسال 400 میلیارد تومان یارانه برای کمک به بخشهای مختلف حمل و نقل عمومی از قبیل مترو، تاکسی و اتوبوس در نظر گرفته شده است.

وی در مورد گلایه های مدیران مترو تهران مبنی بر عدم تخصیص به موقع یارانه ها گفت: وجود سیستم اداری مانع از پرداخت سریع یارانه ها می شود اما این موضوع دلیلی بر کتمان یارانه های تخصیص داده شده از سوی دولت نیست.

رویانیان همچنین به پول دریافتی مترو از مردم اشاره کرد و افزود: بخشی از یارانه مترو در اسفند 89 به شهرداری پرداخت شد.

رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور همچنین از 8 برابر شدن مقدار یارانه در سال جاری خبر داد و گفت: لازم است متولیان بخش حمل و نقل عمومی در تهران از مقدار یارانه ای که در اسفند ماه به بخش حمل و نقل عمومی اختصاص یافت، استفاده کنند.

رویانیان در ادامه از اعزام تیمهای بازرسی به دستگاههای دولتی به منظور بررسی واگذاری خدمات به بخش خصوصی خبر داد و افزود: در همین زمینه بازرسانی به استانها نیز اعزام می شوند تا میزان تلاش کارگروههای استانی در برون سپاری خدمات دولتی را بررسی خواهند کرد.

وی با اشاره به افزایش خدمات ارایه شده از سوی دفاتر پیشخوان به 300 خدمت، گفت: مسئولیت ملی درگاه دفاتر پیشخوان دولت بزودی تعیین می شود.

دبیر کارگروه راهبردی دفاتر پیشخوان دولت تاکید کرد: لازم است دستگاهها خدمات خود را از طریق این دفاتر به مردم ارایه دهند و این تصور را که ارایه خدمات از طریق بخش خصوصی اقتدار آنان را تضعیف خواهد کرد، فراموش کنند.