کردکوی تنها شهرستان بدون کتابخانه گلستان است

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قناعت ظهر چهارشنبه در شورای اداری کردکوی افزود: مقرر است با محوریت اداره کل کتابخانه های عمومی استان با عنایت به مصوبه سفر سوم نسبت به آغاز عملیات اجرایی ساخت اولین کتابخانه با زیربنای حداقل 700 مترمربع در سال جاری در شهرستان اقدام شود.

استاندار گلستان گفت: با محوریت اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و فرمانداری شهرستان نسبت به انجام مطالعه جانمایی و ساخت اولین کانون پرورش فکری کودکان در این شهرستان در سال 90 اقدام شود.

وی ادامه داد: با توجه به فرارسیدن فصل تابستان و اوقات فراغت کودکان و نوجوانان این شهرستان فعلا یک مکان موقت با اعتبار 100میلیون ریال از محل اعتبارات استانداری جهت کانون پرورش فکری اختصاص داده شود.

به گفته قناعت، با محوریت اداره کل تربیت بدنی استان و دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری نسبت به ادامه عملیات ساخت استخر سرپوشیده این شهرستان اقدام و موانع بانکی آن با توجه به پیشرفت فیزیکی 85 درصدی این پروژه مرتفع شود.

وی اظهار داشت: پس از اتمام استخرهای نیمه تمام در استان اولین استخر سرپوشیده در کردکوی هدفگذاری شود.

استاندار گفت: با محوریت نوسازی مدارس نسبت به آغاز عملیات اجرایی ساخت مدرسه 15کلاسه شهر کردکوی و همچنین با محوریت فرماندار و آموزش و پرورش شهرستان نسبت به درخواست فضای آموزشی برای روستای محروم حاجی آباد در سال 90 اقدام شود.

وی اظهار داشت: اختصاص پنج مرکز آموزش قرآن کریم هرکدام با اعتبار 300 میلیون ریال و اختصاص پنج مرکز آموزش و رشد دیجیتالی با محوریت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی از موارد است.

قناعت افزود: حوزه معاونت عمرانی استانداری هرچه سریعتر نسبت به برگزاری مناقصه عمومی جهت کنارگذر کمربندی و همچنین عملیات اجرایی جاده آسفالته درازنو، جاده روستایی خرم آباد در سال 90 و جاده روستایی خرم آباد به میاندره در سال 91اقدام کند.

استاندار گلستان گفت: با محوریت سازمان جهاد کشاورزی استان و فرماندار شهرستان کردکوی نسبت به اجرایی نمودن طرح آبیاری تحت فشار (قطره ای ) برای 300 هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان کردکوی با جدیت اقدام شود.

جواد قناعت افزود: دولت برای کمک به کشاورزان 85 درصد هزینه مورد نیاز را به صورت تسهیلات بلاعوض پرداخت خواهد نمود و می بایست 15 درصد آن توسط فرد پرداخت شود که برای آن نیز تسهیلات بانکی با سودهای پایین درنظر گرفته شده است.

وی از کشاورزان خواست تا نسبت به اجرای این طرح در مزارع خود و محقق شدن خواسته های مقام معظم رهبری و دولت اهتمام جدی داشته باشند.

قناعت اظهار داشت: در حوزه فرهنگی با محوریت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان نسبت به تأمین اعتبار به مبلغ 20 میلیارد ریال جهت مجتمع فرهنگی شهرستان اقدام شود تا این پروژه ظرف مدت سه سال به بهره برداری برسد.

وی گفت: در حوزه کشاورزی با محوریت سازمان جهاد کشاورزی استان در خصوص بهسازی، مرمت و احداث جاده بین مزارع به طول 17 کیلومتر در سال 90 اقدام شود.