آب شرب 12 روستای کلاردشت وصل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، خلیل اسماعیلی امروز افزود: بر اثر سیل به وجود آمده تمام ورودی‌های آب به منطقه کلاردشت قطع شد و بسیاری از شبکه‌های آبرسانی نیز از بین رفت.

وی ادامه داد: 15میلیارد ریال خسارت به حوزه آب در منطقه کلاردشت وارد شده است.

رئیس آبفار چالوس تصریح کرد: در حال حاضر با نصب تانکرهای ثابت در تمام مناطق کلاردشت از طریق 10 تانکر سیار که از ادارات آب و فاضلاب روستایی شهرستانهای استان به کلاردشت اعزام شدند آب رسانی می‌شود.

اسماعیلی بیان داشت: از روز بعد وقوع سیل با بسیج نیروهای شهرستان‌های مختلف استان بازسازی شبکه‌های آبرسانی را فعال کرده و در حال حاضر از پیشرفت خوبی نیز برخوردار هستیم.

وی بیان داشت: تا پایان هفته آب شرب کل منطقه کلاردشت وصل خواهد شد.

