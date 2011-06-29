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۸ تیر ۱۳۹۰، ۱۴:۵۹

آب شرب 12 روستای کلاردشت وصل شد

آب شرب 12 روستای کلاردشت وصل شد

کلاردشت - خبرگزاری مهر: رئیس آب و فاضلاب روستایی چالوس گفت: با توجه به سیل کلاردشت و قطع آب کل منطقه، تاکنون آب شرب 12 روستای کلاردشت برقرار شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، خلیل اسماعیلی امروز افزود: بر اثر سیل به وجود آمده تمام ورودی‌های آب به منطقه کلاردشت قطع شد و بسیاری از شبکه‌های آبرسانی نیز از بین رفت.

وی ادامه داد: 15میلیارد ریال خسارت به حوزه آب در منطقه کلاردشت وارد شده است.

رئیس آبفار چالوس تصریح کرد: در حال حاضر با نصب تانکرهای ثابت در تمام مناطق کلاردشت از طریق 10 تانکر سیار که از ادارات آب و فاضلاب روستایی شهرستانهای استان به کلاردشت اعزام شدند آب رسانی می‌شود.

اسماعیلی بیان داشت: از روز بعد وقوع سیل با بسیج نیروهای شهرستان‌های مختلف استان بازسازی شبکه‌های آبرسانی را فعال کرده و در حال حاضر از پیشرفت خوبی نیز برخوردار هستیم.

وی بیان داشت: تا پایان هفته آب شرب کل منطقه کلاردشت وصل خواهد شد.
 

کد مطلب 1347722

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