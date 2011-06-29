تکمیل اتوبان همت و دو طبقه کردن اتوبان از اولویتهای استانداری البرز

احمد افضلی در گفتگو با مهر اظهار داشت: ادامه بزرگ راه همت در راس کارهای معاونت امور عمرانی استانداری البرز است.
معاون امور عمرانی استانداری البرز با اشاره به اینکه ادامه بزرگراه همت در راس برنامه های معاونت امور عمرانی استانداری البرز است بر تداوم تلاشها برای سرعت گرفتن این پروژه تاکید کرد.
وی گفت: به دلیل بالا بودن حجم ترافیکی بزرگراه تهران – کرج و کاهش این حجم ادامه بزرگراه همت از اولویتهای معاونت امورعمرانی قرار گرفته است.
افضلی با اشاره به برنامه دو طبقه کردن بزرگراه تهران – کرج، اظهار داشت: یکی دیگر از برنامه های امور عمرانی که با جدید تمام در حال پیگیری است دو طبقه کردن بزرگراه تهران – کرج است.
وی گفت: یکی از راههای کاهش بار ترافیک بزرگراه تهران – کرج طرح دو طبقه کردن این بزرگراه است که مجموعه معاونت امور عمرانی با جدیت تمام از این طرح دفاع و پیگیری می کنند.
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