آشوبهای میدان تحریر قاهره سازمان یافته است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، "عصام شرف" گفت: تلاش سازمان یافته ای در کشور برای ایجاد آشوب وجود دارد از جوانان انقلابی و مردم مصر می خواهم که دستاوردهای انقلاب را حفظ کنند.

وی افزود: این وقایع محک جدی برای انقلاب است.ما تحولات را به دقت زیر نظر داریم و در تماس دائم با "منصور عیسوی" وزیر کشور و طرفهای دیگر برای اطلاع یافتن از روند وقایع هستیم.

نخست وزیر مصر تاکید کرد: برای روشن شدن حقایق عصر گذشته میدان التحریر باید تحقیقات مفصلی صورت گیرد.جوانان انقلابی باید برای حفظ انقلاب خود کوشا باشند و به دولت و نیروهای امنیتی کمک کنند.

وی تصریح کرد: تحقیقات روشن می کند که چه کسی مسئول حوادث دیروز است و عاملان این حوادث مجازات می شوند بزودی اوضاع به وضع عادی برمی گردد زیرا نیروهای امنیتی حضوری قوی دارند.

عصام شرف گفت: پلیس و نیروهای امنیتی در راستای حمایت از اموال عمومی تلاش می کند و هرگز به زور متوسل نمی شود مگر اینکه طرف مقابل خشونت به خرج دهد.

شایان ذکر است که در درگیری میان تظاهرات کنندگان و نیروهای امنیتی در میدان التحریر،آنها با سنگ به نیروهای امنیتی حمله کردند و پلیس هم با گاز اشک آور و گلوله های پلاستیکی به این اقدام پاسخ داد که هشت نفر زخمی شدند.