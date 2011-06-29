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۸ تیر ۱۳۹۰، ۱۵:۳۲

عصام شرف:

آشوبهای میدان تحریر قاهره سازمان یافته است

آشوبهای میدان تحریر قاهره سازمان یافته است

نخست وزیر مصر با اشاره به نا آرامی های دیروز میدان تحریر قاهره آن را اقدامی سازمان یافته دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، "عصام شرف" گفت: تلاش سازمان یافته ای در کشور برای ایجاد آشوب وجود دارد از جوانان انقلابی و مردم مصر می خواهم که دستاوردهای انقلاب را حفظ کنند.

وی افزود: این وقایع محک جدی برای انقلاب است.ما تحولات را به دقت زیر نظر داریم و در تماس دائم با "منصور عیسوی" وزیر کشور و طرفهای دیگر برای اطلاع یافتن از روند وقایع هستیم.

نخست وزیر مصر تاکید کرد: برای روشن شدن حقایق عصر گذشته میدان التحریر باید تحقیقات مفصلی صورت گیرد.جوانان انقلابی باید برای حفظ انقلاب خود کوشا باشند و به دولت و نیروهای امنیتی کمک کنند.

وی تصریح کرد: تحقیقات روشن می کند که چه کسی مسئول حوادث دیروز است و عاملان این حوادث مجازات می شوند بزودی اوضاع به وضع عادی برمی گردد زیرا نیروهای امنیتی حضوری قوی دارند.

عصام شرف گفت: پلیس و نیروهای امنیتی در راستای حمایت از اموال عمومی تلاش می کند و هرگز به زور متوسل نمی شود مگر اینکه طرف مقابل خشونت به خرج  دهد.

شایان ذکر است که در درگیری میان تظاهرات کنندگان و نیروهای امنیتی در میدان التحریر،آنها با سنگ به نیروهای امنیتی حمله کردند و پلیس هم با گاز اشک آور و گلوله های پلاستیکی به این اقدام پاسخ داد که هشت نفر زخمی شدند.

کد مطلب 1347728

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