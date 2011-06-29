به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا ترقی عضو وشورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی که در مراسم یادبود شهدای هفتم تیر در خمینی شهر اصفهان سخن میگفت با تشریح زمینههای وقوع حادثه هفتم تیر اظهار کرد: شکست سیاسی جریان نفاق و لیبرالیسم در به دست آوردن پایگاه اجتماعی و ناتوانی در حفظ قدرت به خاطر قانونشکنی و تقابل با نظام و ولایت، زمینه ورود جریان نفاق و لیبرالیسم به فاز نظامی علیه نظام و انقلاب شد.
ترقی با کالبدشکافی جریان نفوذی نفاق و لیبرالیسم در بدنه نظام اسلامی طی سه دهه گذشته تصریح کرد: این دو جریان مانند دو لبه قیچی بارها سعی در قطع کردن راه و مسیر انقلاب به سوی آرمانهای مقدس کردهاند و هر بار از روش و گفتمانی جدید استفاده کردهاند که جز با بصیرت و آگاهی نمیتوان اهداف و برنامههای این جریان را کشف کرد.
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی وجود رگههای نفاق و لیبرالیسم در جریانهای اصلاحات و فتنه 88 و جریان انحرافی را دلیل روشنی بر وجه اشتراک این جریانات علیه انقلاب و نظام و ولایت دانست.
معاون امور بین الملل حزب موتلفه اسلامی همراهی با غرب گرایان و همسازی با لیبرالها و همگرایی با سکولارها و مخالفت با روحانیت را از علامتهای شاخص جریان نفاق قدیم و جدید خواند و گفت: جریان لیبرال و انحرافی قدیم و جدید نیز در تبعیت از برنامههای غرب و عاملیت اجرایی نقشههای دشمن و قانونگریزی و مخالفت با ولایت فقیه و با فصل الخطابی ایشان اشتراک نظر دارند.
وی در ادامه سخنان خود با اشاره به حادثه ترور ناموفق مقام معظم رهبری در ششم تیر ماه سال 60 اظهار کرد: اراده الهی بر این قرار گرفت تا با معجزه، ذخیره الهی انقلاب یعنی امام خامنهای را برای مدیریت و رهبری امروز و فردای انقلاب اسلامی حفظ کند و امروز ملت ایران باید شکر این نعمت عظما را با تبعیت و پیروی از معظمله به جا آورند.
ترقی با انتقاد از نخبگانی که رهبری را در جریان فتنه تنها گذاشتند، بیان کرد: علما و نخبگان جامعه باید ولایتپذیری واقعی را از مرحوم سیدمحمد باقر صدر و آقای سیدحسن نصرالله در لبنان یاد بگیرند که برای خود در برابر ولایت هیچ موقعیت و جایگاهی قائل نیستند و خود را ذوب در ولایت میبیند.
عضو شرای مرکزی حزب موتلفه اسلامی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در جمع شورای عالی انقلاب فرهنگی تاکید کرد: وقتی رهبری شرایط فرهنگی کشور را جنگی اعلام میکنند و خواستار تشکیل قرارگاه جنگ فرهنگی میشوند نشان میدهد که در میدان جنگ فرهنگی ممکن است دشمن غلبه کرده و فساد و بی بند و باری را ترویج کند.
وی در ادامه سخنان خود به مطالبه مردم از روسای قوا اشاره کرد و افزود: مردم انتظار دارند روسای قوا هم افزایی کنند و از تفرقه بپرهیزند و خوراک به دست دشمن ندهند.
ترقی در پایان تاکید کرد: نقد رئیسجمهور و دولت منعی ندارد ولی تخریب و تضعیف کیان دولت جایز نیست و کسانی که تریبون در اختیار دارند نباید با سوءاستفاده از مصونیت سیاسی تهمت بزنند و یا آمارها را زیر سئوال ببرند همچنین مجری قانون نیز نباید از اجرای قانون سرباز زند.
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