به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام محمدحسین موسیپور در جلسه بررسی طرح انتقال آبهای سطحی و پساب استان تهران به دشت مسیله قم در سخنانی اظهار داشت: متأسفانه دشت مسیله به دلیل احداث سدهای مخزنی در بالادست رودخانههای قرهچای و قمرود در سالهای گذشته، به شورهزار تبدیل شده است.
وی افزود: افت شدید سطح آبهای زیرزمینی و پیشروی آب شور به سمت دشت ناشی ازکاهش تغذیه سفرهها، معضل بزرگی است که اجرای طرح انتقال آبهای سطحی به دشت مسیله را به ضرورت اجتنابناپذیر مبدل ساخته است.
استاندار قم بیان کرد: وضعیت کنونی دشت مسیله در مقایسه با گذشتههای نه چندان دور، موضوعی است که بایستی برای مسئولان وزارت نیرو به خوبی تبیین شده و آنها نسبت به نیازها و ضرورتهای این موضوع آگاه باشند.
وی در پایان تصریح کرد: احیاء و بهبود بهرهبرداری از اراضی دشت مسیله و بهبود سفرههای آب زیرزمینی با تغذیه مصنوعی دشت، موضوعی است که باید از سوی مسئولان امر با جدیت پیگیری شده و هرچه سریعتر با تأمین اعتبارات لازم به بهرهبرداری برسد.
در این نشست همچنین مدیران بخش آب استان و مشاوران طرح انتقال آبهای سطحی به دشت مسیله قم گزارشی از مطالعات انجام شده و راهکارهای عملیات اجرایی این طرح ارائه کردند.
قم - خبرگزاری مهر: استاندار قم بر ضرورت اجرای طرح انتقال آب های سطحی تهران به دشت مسیله تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام محمدحسین موسیپور در جلسه بررسی طرح انتقال آبهای سطحی و پساب استان تهران به دشت مسیله قم در سخنانی اظهار داشت: متأسفانه دشت مسیله به دلیل احداث سدهای مخزنی در بالادست رودخانههای قرهچای و قمرود در سالهای گذشته، به شورهزار تبدیل شده است.
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