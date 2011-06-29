بحران سیاسی در اتحادیه اروپا؛ همسویی سیاستها با منافع اقلیت ثروتمند

به گزارش خبرگزاری مهر، "اشتایرر جورگ لایچد فرید" از نمایندگان پارلمان اروپا در گفتگو با روزنامه اتریشی استاندارد اظهار داشت : ما بدون شک با یک بحران سیاسی در اتحادیه اروپا روبرو هستیم که به واسطه مسائل مختلفی از جمله نبود شور و حرارت در این اتحادیه به وجود آمده است.

این شرایط به واسطه خودخواهی های صرف نمایندگان برخی کشورهای عضو این اتحادیه در بسیاری زمینه ها ایجاد شده است.

وی در ادامه به بی ملاحظگی برخی سیاستمداران اروپایی و دست برنداشتن از جاه طلبی های شخصی اشاره کرد و گفت : در حال حاضر ما با یک گروه از خودکامگان سیاسی در اتحادیه اروپا روبرو هستیم که اروپا در قلب آنها جایی ندارد.

این مقام اروپایی در پاسخ به این پرسش که منظور شما چه کسانی هستند، گفت : برلوسکنی، سارکوزی و همچنین مرکل علاقه زیادی به تکروی در اتحادیه اروپا دارند. در ضمن اتحادیه اروپا مرتکب این خطا شده است که خود را مشغول مسائل پیش پا افتاده کرده و به مسائل مهم بی توجهی می کند.

وی در ادامه انتقاد شدیدی به "خوزه مانوئل بارسو" رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا وارد کرد و اظهار داشت : مسائل بزرگی مانند بحران اقتصادی یا مسئله و بحثهای مالیاتی در این کمیسیون مورد بی توجهی قرار گرفته است. رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا در خواب به سر می برد.

وی افزود: بارسو ضعیف ترین رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا به شمار می رود. وی در مسائلی که باید مداخله کند و خود را فعال نشان دهد، خود را کنار کشیده و در مسائل دیگری وارد می شود. وی همچنین کمیسیون اتحادیه اروپا که به عنوان موتور هماهنگی در این اتحادیه محسوب می شود، تحت تاثیر رهبری بد خود قرار داده است.

این نماینده پارلمان اروپا در ادامه خاطر نشان کرد ما یک مسئله دیگر در اروپا نیز داریم و آن این است که اتحادیه سیاستهای خود را به نفع یک گروه اقلیت از ثروتمندان جامعه جهت دهی می کند.

وی در بخش دیگری از این گفتگو تاکید کرد هماهنگی های بیشتر در این اتحادیه خواه ناخواه ضرورت دارد و این به ویژه در زمینه سیاستهای مالیاتی باید وجود داشته باشد.