دارابی از سریال "پنج کیلومتر تا بهشت" بازدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی دارابی، معاون سیما پس از بازدید از تولید مجموعه نمایشی "پنج کیلومتر تا بهشت" افزود: استفاده از عرصه­های ماورائی درمجموعه‌های تلویزیونی و تبدیل آن به یک اثر هنری کار دشواری است که نیازمند همراهی کارشناسی علمای دینی برای تولید اثر فاخر است.

دارابی تاکید کرد: تولیدات سیما برگرفته از مبانی دینی است و روایت‌های ضعیف و سست نباید مطرح شود.

معاون سیما در ادامه با توجه به رویکرد برنامه‌سازی در سیما و دو برابر شدن تولیدات نمایشی گفت: درجدول پخش سیما دگرگونی جدی به وجود آمده است و بینندگان سیما از ساعت 19 تا 24 شاهد یک شبکه مجازی فیلم و سریال ایرانی و خارجی هستند.

دارابی درباره تولیدات ماه مبارک رمضان شبکه‌های مختلف سیما نیز گفت: امسال با توجه به طولانی بودن روزهای ماه ضیافت الهی یک مجموعه نمایشی برای قبل از اذان و افطار در نظر گرفته شده است و مجموعه هایی هم پس از افطار پخش خواهد شد.

معاون سیما بازدیدها را از روند تولید آثار نمایشی ماه مبارک رمضان مثبت ارزیابی کرد و گفت: امیدواریم هنرمندان ما بتوانند آثار هنری شایسته و ارزشمند برای مخاطبان شبکه‌های مختلف تلویزیونی، ارائه کنند.

علی دارابی که از مجموعه نمایشی در دست تهیه "پنج کیلومتر تا بهشت" ویژه ماه مبارک رمضان دیدن می‌کرد، در جمع کارگردان، بازیگران و عوامل این مجموعه ابراز امیدواری کرد این مجموعه تلویزیونی پیام خوب، آموزنده و اثرگذاری به بینندگان شبکه سه سیما منتقل کند.

وی با توجه به چگونگی پیشرفت کار تولید این مجموعه، بر ضرورت حفظ کیفیت تولیدات تلویزیونی در شبکه های مختلف سیما تاکید کرد.

دارابی با اشاره به دو برابر شدن تولیدات نمایشی سیما خطاب به عوامل این مجموعه تلویزیونی گفت: باید در فرصت کوتاهی پس از ماه مبارک رمضان شرایط و تمهیدات برای تولید مجموعه نمایشی ماه مبارک رمضان سال 91 فراهم شود.

علیرضا افخمی کارگردان مجموعه تلویزیونی "پنج کیلومتر تا بهشت" نیز با ارائه گزارشی از روند تولید این مجموعه بر اهتمام عوامل تولید آن برای ارائه اثر با کیفیت و در خور شان مخاطبان سیما تاکید کرد.

وی گفت: پیام اصلی مجموعه نمایشی این است که پس از این جهان، جهان دیگری نیز هست و انسان پاسخگوی اعمال نیک و بد خود خواهد بود.

مجموعه تلویزیونی "پنج کیلومتر تا بهشت" به کارگردانی علیرضا افخمی و بازیگری داریوش فرهنگ، مهدی سلوکی، شبنم قلی خانی، شهرام قائدی، رضا توکلی، پردیس افکاری، سولماز غنی و اکبر معززی از نخستین شب ماه مبارک رمضان از شبکه سه سیما پخش می‌شود.

نویسندگی این مجموعه 26 قسمتی را علیرضا افخمی و سجاد ابوالحسنی برعهده دارند و داوود هاشمی تهیه‌کننده آن است.