شهردار جدید کرمانشاه انتخاب شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این جلسه هفت نفر از اعضای شورای شهر کرمانشاه با شش رای موافق و یک رای ممتنع آرش رضایی را به عنوان شهردار کرمانشاه انتخاب کردند.

اعضای شورای شهر کرمانشاه همچنین تا تایید حکم شهردار جدید، امیر رحیمی معاون خدمات شهری شهرداری کرمانشاه را به عنوان سرپرست شهرداری کرمانشاه انتخاب کردند.

آرش رضایی هم اکنون مدیرعامل شرکت توسعه وعمران کرمان است و پیش از این هم به عنوان عضو شورای شهر کرمانشاه در دوره گذشته و معاون خدمات شهری شهرداری کرمانشاه فعالیت کرده است.

منوچهر فخری شهردار پیشین کرمانشاه اواخر هفته گذشته درخواست استعفا خود را به شورا داده بود.