فعالیت 160 مرکز درمانی ترک اعتیاد در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، سید حامد موسوی ظهر چهارشنبه در همایش درمان غیردارویی مواد روانگردان در ساری افزود: 35 مرکز درمان ترک اعتیاد فعال استان تحت پوشش سازمان بهزیستی و مابقی مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مازندران است.

وی اظهار داشت: همایش درمان غیردارویی مواد روانگردان دوره ماتریکس ویژه پزشکان درمانگر اعتیاد استان به مدت سه روز در ساری ادامه دارد.

موسوی با اشاره به اینکه ارتقای سطح علمی پزشکان درمانگر و درمان بیماران مصرف کننده شیشه و آمفتامین از اهداف این همایش است، تصریح کرد: این دوره برای نخستین بار در تهران توسط شرکت ایرسا و برای دفعه دوم در مازندران برگزار شد.

وی از فعالیت 12 کمپ ترک اعتیاد یا مراکز اقامتی میان مدت تحت پوشش بهزیستی مازندران خبر داد و گفت: در این کمپ ها بیمارانی که قصد ترک اعتیاد دارد به همراه پزشک رابط زندگی می کنند.

موسوی گفت: ورود افراد به کمپ توسط پزشک رابط با جدیت کنترل می شود.

وی بیان داشت: متاسفانه روند افزایش قرصهای روان گردان در کشور فزونی یافته و پنج درصد مصرف کنندگان مواد مخدر را به خود شامل می شود.

وی افزود: در طی برگزاری این همایش دکتر مکری معاون آموزشی مرکز ملی مطالعات اعتیاد کشور نیز حضور خواهد یافت.