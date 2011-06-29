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۸ تیر ۱۳۹۰، ۱۵:۰۹

موسوی خبر داد:

فعالیت 160 مرکز درمانی ترک اعتیاد در مازندران

فعالیت 160 مرکز درمانی ترک اعتیاد در مازندران

ساری - خبرگزاری مهر: کارشناس مسئول اعتیاد بهزیستی مازندران از فعالیت 160 مرکز درماتی ترک اعتیاد در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید حامد موسوی ظهر چهارشنبه در همایش درمان غیردارویی مواد روانگردان در ساری افزود: 35 مرکز درمان ترک اعتیاد فعال استان تحت پوشش سازمان بهزیستی و مابقی مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مازندران است.

وی اظهار داشت: همایش درمان غیردارویی مواد روانگردان دوره ماتریکس ویژه پزشکان درمانگر اعتیاد استان به مدت سه روز در ساری ادامه دارد.

موسوی با اشاره به اینکه ارتقای سطح علمی پزشکان درمانگر و درمان بیماران مصرف کننده شیشه و آمفتامین از اهداف این همایش است، تصریح  کرد: این دوره برای نخستین بار در تهران توسط شرکت ایرسا و برای دفعه دوم در مازندران برگزار شد.

وی از فعالیت 12 کمپ ترک اعتیاد یا مراکز اقامتی میان مدت تحت پوشش بهزیستی مازندران خبر داد و گفت: در این کمپ ها بیمارانی که قصد ترک اعتیاد دارد به همراه پزشک رابط زندگی می کنند.

موسوی گفت: ورود افراد به کمپ توسط پزشک رابط با جدیت کنترل می شود.

وی بیان داشت: متاسفانه روند افزایش قرصهای روان گردان در کشور فزونی یافته و پنج درصد مصرف کنندگان مواد مخدر را به خود شامل می شود.

وی افزود: در طی برگزاری این همایش دکتر مکری معاون آموزشی مرکز ملی مطالعات اعتیاد کشور نیز حضور خواهد یافت.

کد مطلب 1347744

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