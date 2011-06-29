قیمت مسکن شهری در استان قزوین 40 درصد کاهش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسن اسلامی صدر ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان در محل استانداری گفت: در سال 86 در مقایسه با سالهای قبل بهترین سال صدور پروانه های ساختمانی توسط شهرداری های استان بود اما به موازات آن شاهد افزایش قیمت مسکن نیز بودیم.

وی افزود: این افزایش قیمت از سال 87 به بعد با اجرای سیاست های دولت در بخش مسکن مهر کنترل و مهار شد و علیرغم روند رو به رشد صدور پروانه های ساختمانی توسط شهرداری ها شاهد افزایش قیمت مسکن شهری نیستیم.

مدیرکل دفتر امور شهری استانداری قزوین بیان کرد: در سال 86 حدود یک میلیون و 880 هزار مترمربع پروانه ساختمانی صادر شد که این میزان در سال 88 به سه میلیون و 50 هزار مترمربع و در سال 89 به سه میلیون و 150 هزار مترمربع افزایش یافته است که این روند رو به رشد در تمامی شهرهای استان دیده می شود.

این مسئول با بیان این که تخصیص اعتبارات دولتی به شهرداری ها براساس اولویت و برنامه ها صورت می گیرد تصریح کرد: در سال گذشته بالغ بر 490 میلیارد ریال از محل عوارض مالیات بر ارزش افزوده به شهرداری ها و دهیاری های استان کمک شد و پیش بینی می شود که این مبلغ در سال جاری به بیش از 500 میلیارد ریال افزایش یابد.

مدیرکل دفتر امور شهری با اشاره به وضعیت درآمدی و توانمندی های مالی شهرداری ها یادآورشد: اعتبارات شهرداری ها از دو محل دولتی و درآمدهای محلی تأمین می شود و طی سه سال گذشته روند فعالیت شهرداری های استان به گونه ای بوده که از اتکاء مطلق آنها به صدور پروانه های ساختمانی کاسته شده و به سمت فعالیت های درآمد زا حرکت شده است.

وی افزود: دولت در برنامه پنجم توسعه برای افزایش درآمد شهرداری ها و گسترش دامنه فعالیت آنها اجازه داده است که شهرداری ها به انتشار و فروش اوراق مشارکت برای اجرای پروژه های شهری اقدام کنند.

اسلامی صدر با اعلام این خبر که مجلس در سال گذشته حد نصاب لازم برای ارتقای مراکز جمعیتی به سطح شهر را کاهش داده است گفت: مجلس در سال گذشته حد نصاب لازم برای ایجاد شهر و شهرداری را سه هزار و500 نفر اعلام کرد که براساس این تصمیم تعدادی از مراکز جمعیتی استان در حال بررسی برای ارتقاء به شهر است.

وی درخصوص وضعیت تخلفات موجود در شهرداری ها و شوراهای اسلامی هم اظهارداشت: سطح و نوع تخلفات شهرداری ها و شوراهای اسلامی استان در مقایسه با سایر استان ها بسیار کم است که بخشی از این تخلفات بدلیل عدم اطلاع از قوانین و بخشی نیز از روی عجله و دلسوزی افراد صورت می گیرد.

مدیرکل دفتر امور شهری استانداری قزوین افزود: آن دسته از تخلفات که بطور عمدی و آگاهانه صورت می گیرد بسیار کم و ناچیز است اما این دفتر برای کاهش و رفع تخلفات شوراها و شهرداری ها علاوه بر برگزاری دوره های آموزشی اقدام به نظارت مستمر برعملکرد شهرداری ها و شوراها با هدف حسن اجرای امور کرده است.

این مسئول گفت: امروزه برای شهرداری ها 400 مورد وظیفه و مأموریت احصاء و تعیین شده که بیانگر تنوع فعالیت ها و خدمات شهرداری ها و نقش آن در زندگی روزمره برای جلب رضایت آنهاست.

مدیرکل دفتر امور شهری با اشاره به جهت گیری و سطح فعالیت شهرداری های استان اظهارداشت: با توجه به سطح متفاوت توسعه یافتگی شهرها به نظر می رسد که شهرهای استان از مرحله ارائه خدمات شهری گذر کرده و وارد مرحله عمرانی شده اند و امیدواریم در آینده نزدیک شاهد گذر از مرحله عمرانی شهرداری ها به سمت فعالیت های فرهنگی و اجتماعی باشیم.

استان قزوین دارای 25 شهرداری و شورای اسلامی شهری است.

