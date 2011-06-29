احداث پایانه صادراتی پرویزخان در استان کرمانشاه آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که صبح چهارشنبه برگزار شد، استاندار کرمانشاه افتتاح پل دوم پرویزخان و شروع عملیات اجرایی پایانه صادراتی پرویز خان را نتیجه وفاق و همدلی مسئولین دانست.

سید داوش هاشمی با بیان اینکه در راستای استحکام پیوندهای مشترک کرمانشاه و سلیمانیه سعی داریم که مرزهای خود را متناسب با شرایط روز جهان تجهیز کنیم، افزود: در این راستا نهایت سعی و تلاش ما بر این بوده که هرچه بیشتر مبادلات تجاری و صادرات و واردات را در مرزهای مشترک افزایش دهیم.

وی افتتاح پل دوم و شروع عملیات اجرایی پایانه پرویزخان را نشان دهنده عزم جدی دولتمردان برای ارتقاء سطح روابط بین دو کشور ایران و عراق خواند و اظهار داشت: احداث و شروع عملیات اجرایی این پروژه ها نتیجه وفاق و همدلی دستگاه های اجرایی ذیربط و همت و تلاش مسولین اجرایی دو استان است.

استاندار کرمانشاه همچنین احداث راه آهن غرب کشور و افتتاح پرواز کرمانشاه به سلیمانیه را نشان دهنده جدیت مسئولین برای ارتقاء روابط بین دو استان عنوان کرد.

وی بیان داشت: امروز خوشحالم که در راستای تحقق برنامه های خود در زمان ابتدای تصدی استانداری کرمانشاه حرکت های خوبی صورت گرفته و گام هایی در جهت برنامه های اعلام شده برداشته شده است.

پایانه صادراتی پرویزخان در زمینی به مساحت 13 هکتار با اعتبار اولیه 10 میلیارد ریال احداث می شود.

پل دوم پرویزخان نیز با 36 متر طول و 10 متر عرض با اعتبار سه میلیارد ریال احداث شده است.

مرز پرویزخان در شهرستان قصرشیرین اخیرا به عنوان مرز رسمی شناخته شده است.