برگزاري كلاس مربيگري وزنه برداري در قزوين

به گزارش خبرنگار "مهر" سرمربي تيم ملي وزنه برداري بزرگسالان از روز سه شنبه هفته جاري حدود 20 مربي از استان هاي همدان، گيلان، قزوين و شهرستان هاي كرج را به مدت 4 روز آموزش خواهد داد.
شايان ذكر است كلاس هاي فوق با همكاري هيات وزنه برداري استان قزوين و فدراسيون وزنه برداري كشور برگزار مي گردد.
كلاس توجيهي مربيگري وزنه برداري با حضور ترندافيل استويچوف طي هفته جاري در قزوين برگزار خواهد شد.
به گزارش خبرنگار "مهر" سرمربي تيم ملي وزنه برداري بزرگسالان از روز سه شنبه هفته جاري حدود 20 مربي از استان هاي همدان، گيلان، قزوين و شهرستان هاي كرج را به مدت 4 روز آموزش خواهد داد.
کد مطلب 134775
نظر شما