نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا در مازندران برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی وفایی نژاد ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار مازندران افزود: با راهکارها و برنامه ریزی های اصولی برای عدم موفقیت واسطه گران و سود جویان اقداماتی صورت خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه واحدهای تولیدی با راهکارهای جدید و منطقی هزینه خود را کاهش دهند افزود: تولید کنندگان برای کاهش قیمت تمام شده کالای تولیدی خود با تکنیک ها و شرایط خاص قیمتها را کنترل کنند.

وفایی نژاد ادامه داد: با توجه به نزدیکی ماه مبارک رمضان و نیاز مردم به تهیه کالاهای اساسی مورد نیاز طرح ضیافت در این ایام اجرا درخواهد شد.

رئیس سازمان بازرگانی مازندران یادآور شد: فروش فوق العاده مواد غذایی در نمایشگاههای انجام خواهد شد که از دو هفته تا یک ماه با نظر کمیته نمایشگاهی شهرستان ادامه خواهد داشت.

وی اظهار داشت: در نمایشگاه طرح ضیافت کالاهای اساسی که در ماه مبارک بیشتر مورد استفاده روزه داران است ارائه و برنجی که عرضه می شود ایرانی بوده و از عرضه برنج خارجی جلوگیری می شود.

وفایی نژاد ،به افزایش 10درصدی قیمت تعدادی از کالاها در استان اشاره کرد و بیان داشت: تعدادی از کالا با افزایش قیمت 10 درصدی روبرو خواهد شد که این افزایش قیمت حداکثر افزایش خواهد بود.

معاون برنامه ریزی استاندار مازندران به برگزاری نمایشگاه عرضه کالا ماه رمضان اشاره کرد و گفت: نمایشگاه عرضه مواد غذایی ماه مبارک رمضان یک هفته قبل از ماه رمضان آغاز به کار کند.

ولی الله فرزانه تصریح کرد: با توجه به یکسان نبودن قیمت برخی از کالا ها در بازار، تشکیل نمایشگاه برای عرضه مواد غذایی با قیمت مشخص و حداقل سود برای مردم ممکن شود.

وی به فضای مورد نیاز تشکیل نمایشگاه مواد غذایی اشاره کرد و اظهار داشت: سازمانها و نهاد های دولتی به برگزاری اجرای طرح ضیافت کمک کنند و نیاز کمیته نمایشگاهی شهرستان را با در اختیار قرار دادن امکانات و فضای مورد نیاز تسریع کنند.

فرزانه گفت:چنانچه در شهری فضایی برای برقراری و اجرای نمایشگاه نمی باشد از فضا های خالی در پارکها و مدارس شهری استفاده شود.