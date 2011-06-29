به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین شافعی در همایش صنعت و معدن استان قم که قبل از ظهر چهارشنبه در سالن همایش‌های سازمان ملی جوانان قم برگزار شد با بیان اینکه هم اکنون بخش زیادی از واحدهای صنعتی موجود در کشور استفاده بهینه نمی‌شود اظهار داشت: میزان ظرفیت‌های تولیدی واحدهای صنعتی اغلب با میزان مصرف داخلی و صادرات آن سنخیت و هماهنگی ندارد.



وی با تاکید بر استفاده از ظرفیت‌های خالی واحد‌ها افزود: باید بجای رشد کمی واحد‌ها و ایجاد واحدهای صنعتی جدید زمینه استفاده و بهره وری را از ظرفیت‌های موجود فراهم کرد.



نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در بخش دیگری از سخنان از وضعیت بی‌ثباتی و امنیت پایین برای سرمایه گذاری و تولید در کشور انتقاد کرد و گفت: این امر از مهم‌ترین مشکلات و نیازهای اساسی صنعتگران و سرمایه گذاران است.



وی صنعت را یک اقدام بلند مدت دانست و افزود: سرمایه گذاران فعال در این بخش باید یک فاصله زمانی پنج ساله را برای تولید مورد توجه قرار دهند و برای این امر نیازمند ثبات بیشتری در بازار هستند.



شافعی افزود: در حال حاضر عدم امنیت باعث شده تا تصمیم گیری برای صنعتگران نه تنها برای یکسال بلکه برای یک هفته آینده نیز مشکل شود.



وی در ادامه برنامه پنجم توسعه را گام مهمی در توسعه بخش صنعت در کشور عنوان کرد و افزود: اگر به این برنامه دقت شود زمینه توسعه برای صنعتگران و بخش صنعتی استان ایجاد خواهد شد.



نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران تأکید کرد: باید در برنامه ریزی‌ها با نگاه واقع بینانه‌ای به سند چشم انداز ۲۰ ساله نظام عمل و تصمیم گیری کرد.

