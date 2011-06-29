" بیماری خواب" بهترین فیلم جشنواره لودویگسهافن شد

به گزارش مهراز پایگاه اینترنتی سینمای اروپا این فیلم که سال گذشته جایزه خرس نقره ای بهترین کارگردانی را از جشنواره برلین به دست آورده بود ، جایزه نقدی 000/50 یورویی بهترین فیلم آلمانی جشنواره لودویگسهافن را نیز به خود اختصاص داد.



"بیماری خواب" از پنجشنبه گذشته در سینما های آلمان اکران شده است.همچنین ابر هارد کرشبرگ برای بازی در فیلم " درای لبن" برنده جایزه بهترین بازیگر مرد جشنواره شد.



جایزه بهترین فیلمنامه به یان شومبرگ نویسنده و کارگردان فیلم " بالای سر ما تنها آسمان است" اهدا شد.این فیلم همچنین جایزه بهترین بازیگر زن نیز به ساندرا هولر بازیگر این فیلم تعلق گرفت.



جایزه بهترین کارگردان نیز به یوهانس نابر برای ساخت فیلم " آلبانیایی" داده شد.جایزه فیلم برگزیده تماشاگران جشنواره هم به فیلم " آین تیگ آندرس" ساخته اندی روگن هاگن اهدا شد.



امسال بیش از 000/39 نفر از فیلم های جشنواره لودویگسهافن استقبال کردند که رکوردی جدید به شمار می رود. جشنواره لودویگسهافن از 16 تا 26 ژوئن ( 26 خرداد تا 5 تیر) برگزار شد.

