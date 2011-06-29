بروز گرد و غبار در شرق، جنوب و غرب کشور

به گزارش خبرگزاری مهر نقشه های پیش یابی هواشناسی حاکی از تداوم گرما و آسمان صاف و آفتابی برای بیشتر مناطق کشور تا اوایل هفته آینده است.

بر اساس این گزارش در این مدت در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب در جنوب شرق، دامنه های زاگرس شرقی و شهرهای شمالی آذربایجان غربی و شرقی افزایش ابر و گاهی وزش باد پیش بینی می شود.

این گزارش حاکی است تا پایان هفته جاری در شمال سیستان و بلوچستان و جنوب خراسان جنوبی وزش باد و گرد و خاک رخ خواهد داد.

همچنین در این مدت در جنوب غرب و بخشهایی از غرب کشور و سپس سواحل خلیج فارس پدیده گرد و خاک و کاهش دید افقی پیش بینی می شود و خلیج فارس مواج خواهد بود.

دمای هوای تهران فردا در گرمترین ساعت 40 درجه سانتیگراد و در خنک ترین ساعت 27 درجه سانتیگراد است و آسمان تهران صاف همراه با رشد ابر در ارتفاعات و وزش باد پیش بینی می شود.

