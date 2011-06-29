با اجرای اصل 44 فضای مناسب تری برای فعالیت واحدهای صنعتی فراهم می شود

به گزارش خبرنگار مهر، کیوان کاشفی پیش از ظهر چهارشنبه در آستانه روز صنعت و معدن در جمع خبرنگاران اظهار داشت: فروش نفت در شش سال گذشته با 100 سال قبل آن برابری می کند و در این شرایط انتظار بود این منابع در بخش های تولیدی سرمایه گذاری شود و از صنایع حمایت بیشتری صورت گیرد.

وی گفت: برنامه هایی که برای حمایت از تولید در جریان هدفمند کردن یارانه ها در ابتدای اجرای طرح ارائه شد متاسفانه هیچ یک اجرا نشده و بخش تولید هم اکنون با مشکلات عدیده ای مواجه شده است.

کاشفی تصریح کرد: با اجرای این قانون هزینه های تولید برای واحدهای صنعتی کشور افزایش یافت و انتظار است وقتی هزینه های واحدهای تولید مانند هزینه سوخت آنان برابر با هزینه های جهانی است، فضای کسب و کار ما هم به مانند آنها باشد.

وی یکی از مشکلات اصلی واحدهای صنعتی کشور و استان را کمبود نقدینگی عنوان کرد و اظهار داشت: امروز صنایع ما بیش از هر زمان دیگری به حمایت مسئولان نیاز دارند.

آمار صادرات و واردات نشان می دهد وضعیت تولید در کشور مناسب نیست

کاشفی همچنین با اشاره به آمار صادرات و واردات کشور گفت: در حال حاضر واردات ما سالانه 80 میلیارد دلار و صادرات غیرنفتی ما کمتر از 30 میلیارد دلار است که این نشان می دهد وضعیت تولید در کشور ما مناسب نیست.

وی به سند چشم انداز کشور نیز اشاره کرد و گفت: بر این اساس باید در افق چشم انداز به قدرت اول منطقه تبدیل شویم، اما در حال حاضر برخی کشورهای همسایه رشد اقتصادی حتی تا 12 درصدی هم دارند که این موضوع تحقق اهداف چشم انداز را برای ما مشکل می کند.

کاشفی ابراز امیدواری کرد با اجرای مناسب قانون اصل 44 فضای مناسب تری برای فعالیت واحدهای صنعتی در کشور فراهم شود.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان کرمانشاه تصریح کرد: بی تردید حمایت از بخش تولید در شرایط کنونی می تواند بخش عمده ای از مشکلات این بخش را برطرف کند.