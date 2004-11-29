  1. سیاست
  2. سایر
۹ آذر ۱۳۸۳، ۱۴:۵۶

بسيج دانشجويي دانشگاههاي استان تهران خبر داد :

استانداري تهران با برگزاري تجمع دانشجويان در مقابل وزارت خارجه مخالفت كرد

بسيج دانشجويي دانشگاههاي استان تهران اعلام كرد : عليرغم پيگيريهاي مكرر استانداري تهران با برگزاري تجمع مقابل وزارت خارجه مخالفت كرد .

به گزارش خبرگزاري مهر ، به نقل از روابط عمومي بسيج دانشجويي دانشگاههاي استان تهران با اعلام اين مطلب ضمن ابراز تاسف از اين اقدام استانداري ونبود دغدغه نسبت به مسائل مهم كشور ، آورده است رايزني هاي خود را جهت اخذ مجوز اين تجمع ادامه خواهد داد .
