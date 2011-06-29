13 میلیارد ریال به طرح های هادی قاین اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی حبیبی منش ظهر چهارشنبه در شورای اداری بخش نیمبلوک با اشاره به اینکه این رقم هشت درصد اعتبارات تملک دارایی های شهرستان است، اظهارداشت: این اعتبارات در 20 روستای شهرستان هزینه خواهد شد.

وی بیان داشت: در 14 روستا اجرا و تهیه طرح هادی و در پنج روستای بالا 300 خانوار بازنگری طرح هادی انجام می شود.

وی از تخصیص سه درصد اعتبارات توسعه و رونق شهرک های صنعتی خبر داد و افزود: این اعتبارات برای تامین زیرساختهای شهرک صنعتی شماره دو و تکمیل شهرک صنعتی شماره یک اختصاص یافته است.

فرماندار قاین تصریح کرد: برای موفقیت و حفظ این نظام خون های پاک و زیادی ریخته شده و مردم ما مشقت های بسیاری را تحمل کرده اند تا برای اولین بار حکومت شیعی در جهان شکل گرفته شود.

حبیبی منش ادامه داد: امروز ما شاهد این هستیم که برنامه های انقلاب به جهان سرایت و پیش بینی های امام خمینی (ره) تحقق پیدا کرده است.

وی با اشاره به گفته امام خمینی که "دنیا از انقلاب ما بهره ‌مند خواهد شد" گفت: تحولات امروز دنیا نشات گرفته از انقلاب اسلامی ایران است که نشان می دهد امام با دید الهی و تقوای بالایی که داشتند آینده را خوب می دیدند.

فرماندار قاین با بیان اینکه امروز کشورها آرزو دارند در نظام جمهوری اسلامی ایران جایگاهی داشته باشند و این عزت در سایه دستورات اسلام است، یاداور شد: پیشرفت های ایران اسلامی حاصل وحدت مردم و مسوولین بوده است.