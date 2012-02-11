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۲۲ بهمن ۱۳۹۰، ۱۷:۴۵

مراسم سالگرد انقلاب اسلامی ایران در هرات برگزار شد

مراسم سالگرد انقلاب اسلامی ایران در هرات برگزار شد

خبرگزاری مهر- کابل: سی و سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با حضور مقامات افغان و خارجی در کنسولگری ایران در هرات برگزار شد.

به گزارش خبرنگارمهر از هرات، در این مراسم علاوه بر والی هرات، شخصیتهای اجتماعی، فرهنگی، روحانیون، رؤسای سازمانهای دولتی، نمایندگان سیاسی کشورهای منطقه و فرماندهان جهادی شرکت داشتند.

شرکت کنندگان درمراسم از نقش علما وشخصیت های دینی در بیداری اسلامی تجلیل کردند.

دکتر"داود صبا" والی هرات ضمن تبریک به مردم ایران، روابط حسنه بین ملت های افغان وایران را با مشترکات دینی -فرهنگی ارزشمند دانست وگفت: این دوملت هیچگاه از هم دور نخواهد شد وملت افغانستان همانند ملت ایران خواهان صلح درجهان وکشورشان است.

"رحیم محمدی یکتا" سرکنسول ایران در هرات گفت: تداوم راه ایران پیام آور بیداری اسلامی درجهان به ویژه کشورهای استبدادی خواهد شد واین هم یاری وهمکاری ملت های مسلمان را می طلبد.

وی به الگو برداری کشورهای عربی با شعار الله اکبر برای سرکوبی نظام های دیکتاتور از ایران اشاره کرد وگفت: انقلاب هایی که اخیرا در کشورهای عربی به وقوع پیوسته از انقلاب اسلامی ایران 1357 الهام گرفته است.

کد مطلب 1347773

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